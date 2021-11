Israelisches Grindr gehackt: Steckt der Iran dahinter?

Die Hackergruppe Black Shadow, der Verbindungen zum Iran nachgesagt werden, hat mit der Veröffentlichung von einer Million Nutzerdaten aus einem israelischen LGBTIQ*-Datingportal Atraf gedroht, darunter auch HIV-Status und die sexuelle Orientierung der Nutzer.

„Wenn wir in den kommenden 48 Stunden eine Million Dollar in unserer Tasche haben, werden wir diese Informationen nicht preisgeben und wir werden sie auch an niemanden verkaufen",