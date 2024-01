Estland: Gleichgeschlechtliche Ehen werden Wirklichkeit

× Erweitern Foto: Unsplash Lesbisches Paar Hochzeit

Gleichgeschlechtliche Paare können nun in Estland legal heiraten, was einen bedeutenden Fortschritt für die baltischen Staaten markiert. Zuvor konnten LGBTIQ*-Personen seit 2016 zivile Partnerschaften eingehen, aber im Juni 2023 wurde Estland die erste ehemalige Sowjetrepublik, die die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Dies geschah durch eine klare Mehrheit von 55 zu 34 Stimmen im 101 Sitze zählenden Parlament des Landes.

Die Gesetzgebung trat offiziell am Neujahrstag (1. Januar) in Kraft, und ab sofort können gleichgeschlechtliche Paare in Estland ihre Heiratsanträge online registrieren. Die Bearbeitung und Beglaubigung der ersten Anträge werden voraussichtlich bis Anfang Februar erfolgen.

Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Estland hat eine Debatte über die Rolle von Religion und Tradition ausgelöst. Einige argumentieren, dass die Ehe eine religiöse Institution sei, und betonen die Wichtigkeit traditioneller Werte. Auf der anderen Seite beharren Befürworter darauf, dass die Ehe eine zivile Angelegenheit ist und die Regierung sicherstellen sollte, dass alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung gleich behandelt werden.

Die estnische Ministerin für Sozialschutz, Signe Riisalo, äußerte sich optimistisch: „Gesetze schaffen Klarheit und beeinflussen unsere Einstellung. Ich hoffe, dass unbegründete Ängste zurückgehen und dass die Kritiker dieser Entscheidung erkennen, dass nicht etwas weggenommen wird, sondern etwas sehr Wichtiges für viele von uns hinzukommt.“