Ex-Mitarbeiter beschuldigen SpaceX der sexuellen Belästigung

Ehemalige Mitarbeiter von Elon Musks SpaceX haben ihre Klage gegen das Raketenbauunternehmen erweitert, dem sie Diskriminierung und sexuelle Belästigung vorwerfen. Den neuen Anschuldigungen zufolge, die bei einer kalifornischen Bürgerrechtsbehörde eingereicht wurden, hat SpaceX ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen, in dem Witze über sexuelle Belästigung an der Tagesordnung waren, Frauen schlechter bezahlt wurden als Männer und Arbeitnehmer, die sich beschwerten, entlassen wurden. Die Informationen, über die Bloomberg am Dienstag zuerst berichtete, wurden von den Anwälten der Klägerinnen bestätigt.

In den Beschwerden beschreiben die Ingenieure im Großen und Ganzen eine sexistische Unternehmenskultur, in der sexuelle Bemerkungen und andere Formen der Belästigung toleriert oder verharmlost wurden. Sie stellten auch fest, dass Musks oft unangemessener Online-Humor intern nachgeahmt wurde und den Ton am Arbeitsplatz vorgab. Die kalifornische Bürgerrechtsbehörde informierte das Luft- und Raumfahrtunternehmen im Januar über die sieben Beschwerden, die einige Monate zuvor von den ehemaligen Mitarbeitern eingereicht worden waren. "Die Belästigung war visueller Natur, da CEO Elon Musk auf seinem persönlichen Twitter-Account (jetzt X) öffentliche Äußerungen machte, die anzüglich und erniedrigend gegenüber Frauen, Transgender-Personen und Homosexuellen waren", so Paige Holland-Thielen in ihrer Beschwerde. Sie erklärte auch, dass sie den Twitter-Account des Milliardärs regelmäßig lesen müsse, da er regelmäßig wichtige Informationen über SpaceX poste. Holland-Thielen bezog sich auch auf eine Leistungsbeurteilung, in der sie als "zu emotional" eingestuft und aufgefordert wurde, "bescheidener zu sein", nachdem sie einem Vorgesetzten gegenüber ihre Bedenken geäußert hatte, dass ein männlicher Kollege die Lorbeeren für ihre Arbeit einheimsen würde.

Die Beschwerden folgen auf ein separates Verfahren, in dem eine US-Arbeitsaufsichtsbehörde erklärte, die Mitarbeiter seien unrechtmäßig entlassen worden, nachdem sie sich in einem öffentlichen Brief über ihre Behandlung im Unternehmen beschwert hatten. SpaceX ging letzten Monat vor Gericht, um den Vorwurf der US-Arbeitsrechtsbehörde zu entkräften und eine für den 5. März angesetzte Anhörung in dieser Angelegenheit zu verschieben. Musks Unternehmen argumentierte, dass die Struktur der Aufsichtsbehörde verfassungswidrig sei und das Anhörungsverfahren das Recht des Unternehmens auf ein Schwurgerichtsverfahren verletze.

× Erweitern Foto: Jonathan Raa / AFP ELON-MUSK/PHOTO-ILLUSTRATION

Tesla, das andere Vorzeigeunternehmen von Elon Musk, war Gegenstand ähnlicher Vorwürfe von Rassismus und sexueller Belästigung an seinem kalifornischen Standort.