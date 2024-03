Fußballprofi Josh Cavallo ist verlobt! 💖

Der australische Profifußballer Josh Cavallo verkündete auf Instagram die Verlobung mit dem australischen Elektriker und Rugby-Spieler Leighton Morrell.

Josh Cavallo hatte 2021 als erster aktiver ProfifuĂźballer den Mut, seine Homosexualität öffentlich zu machen (männer* berichtete). Der Schritt brachte ihm weltweite Anerkennung und UnterstĂĽtzung, aber leider auch viele beleidigende und schwulenfeindliche Kommentare in den sozialen Medien (männer* berichtete), wovon Cavallo sich jedoch nicht unterkriegen lieĂź.Â

Nun teilte der Sportler in den sozialen Medien seine Verlobung mit. Auf Instagram postete er ein Foto seines Heiratsantrags an Leighton Morrell, mit dem er seit 2023 offiziell liiert ist. Das Foto zeigt, wie Josh auf dem Rasen des Coopers Stadium, der Heimat seines Vereins Adelaide United, auf Knien um die Hand von Leighton anhält. In der Bildunterschrift ist zu lesen:Â

Starting this year with my fiancé 💍❤️

Sein Verein Adelaide United habe ihm geholfen, die Überraschung zu arrangieren, so Cavallo. „Danke @adelaideunited für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Überraschung.“ „Eure endlose Unterstützung hat mir so viel bedeutet“.

Auch Leighton Morrell postete die Neuigkeiten auf Instagram und ließ seine Follower wissen:

„My life just got a lot more sparkly,

of course I said yes 💍🤍“