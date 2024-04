Grindr unter Beschuss: Sensible Daten ohne Zustimmung weitergegeben

× Erweitern Grindr

Grindr, die weltweit größte Dating-App für queere Männer, sieht sich einer Klage von hunderten Nutzern in Großbritannien gegenüber. Diese Nutzer behaupten, dass ihre hoch sensiblen privaten Informationen, einschließlich Ethnizität, sexueller Orientierung und HIV-Status, ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben wurden. Die Klage wurde von der Kanzlei für Sammelklagen Austin Hayes vor dem High Court in London eingereicht und betrifft potenziell Tausende von Grindr-Nutzern im Vereinigten Königreich.

Die Weitergabe dieser Informationen soll zwischen 2018 und 2020 stattgefunden haben und involvierte die Analyseunternehmen Apptimize und Localytics. Die Klage fordert insgesamt £100.000 (ca. 116.627 Euro) als Entschädigung. Obwohl Grindr 2018 zugegeben hat, Benutzerdaten mit diesen Unternehmen geteilt zu haben, behauptete die App, dass dies zur Verbesserung der App und zur Überwachung des Nutzungsverhaltens geschah. Allerdings wurde die Weitergabe von HIV-Daten an diese Unternehmen eingestellt. Die Kanzlei Austin Hayes betont die Wichtigkeit der Sicherheit aller Nutzer und fordert Entschädigung für diejenigen, deren Daten kompromittiert wurde.

Diese Anschuldigungen ähneln den Vorwürfen, die bereits in einem Bericht des Norwegian Consumer Council im Januar 2020 erhoben wurden. In diesem Bericht wurde Grindr beschuldigt, gegen die Datenschutzregeln der Europäischen Union zu verstoßen, indem es Benutzerdaten an mindestens 135 Werbetreibende sendete. Diese Daten enthielten Standorte und Geräteinformationen, die dazu verwendet werden könnten, Nutzer ohne ihre Zustimmung zu identifizieren. Der Rat verhängte eine Geldstrafe von 10 Millionen Euro gegen Grindr wegen des angeblichen Verstoßes.