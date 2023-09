Hongkong erkennt gleichgeschlechtliche Partnerschaften an

× Erweitern Foto: May JAMES / AFP HONG KONG-POLITICS-VOTE Jimmy Sham

Das oberste Gericht in Hongkong hat am Dienstag entschieden, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften, einschließlich eingetragener Lebenspartnerschaften, anerkannt werden, ohne jedoch das volle Recht auf Heirat zu gewähren.

In den letzten zehn Jahren haben LGBTIQ*-Aktivisten in Hongkong vereinzelte Siege vor Gericht errungen und diskriminierende Maßnahmen der Regierung gestoppt. Durch den Fall eines inhaftierten Demokratieaktivisten, namens Jimmy Sham kam es jedoch das erste Mal dazu, dass sich das letzte Berufungsgericht Hongkongs direkt mit der Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe befasst hat. Die Klage von Sham (36) begann 2018. Er hatte argumentiert, dass das städtische Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe sein Recht auf Gleichheit verletze. Genauso wie das Fehlen einer politischen Alternative – wie z. B. zivile Unionen. Es war ihm jedoch zweimal nicht gelungen, die unteren Gerichte in Hongkong davon zu überzeugen, die vor fast zehn Jahren in New York geschlossene Ehe mit seinem Partner rechtlich anzuerkennen.

In seinem Urteil erklärte das oberste Gericht, dass die Regierung von Hongkong „gegen ihre positive Verpflichtung verstößt, einen alternativen Rahmen für die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zu schaffen“. Das Gericht räumte den Behörden eine Frist von zwei Jahren ein, um dem Urteil nachzukommen und einen Rahmen zu schaffen. Es hielt sich mit einer Entscheidung über die vollständige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare zurück. Das Gericht „weist die Berufung in Bezug auf die gleichgeschlechtliche Ehe und die Anerkennung ausländischer gleichgeschlechtlicher Ehen einstimmig zurück“.

Der Menschenrechtsanwalt Wong Hiu-chong sprach von einem „wichtigen Schritt zum Schutz der Rechte von LGBT“, bezeichnete aber die zweijährige Frist für die Regierung zur Schaffung eines Rahmens für gleichgeschlechtliche Partnerschaften als „etwas lang“. „Wir hoffen, dass sich die Regierung an diesen großzügigen Zeitrahmen hält und nicht zögert“, sagte Wong.