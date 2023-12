Italien: Regenbogenfamilien fürchten um ihre Kinder

Obwohl Italien seit 2016 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften anerkennt, verwehrt das Land Paaren immer noch volle Adoptionsrechte. Auch Leihmutterschaften sind in Italien illegal. Früher haben einige Bürgermeister und Stadtverwaltungen Geburtsurkunden für gleichgeschlechtliche Paare ausgestellt, auf denen beide als Eltern verzeichnet waren. Doch auf Anweisung von Premierministerin Giorgia Meloni wurde diese Praxis in diesem Jahr gestoppt. Nun setzen lokale Staatsanwälte alles daran, diese Geburtsurkunden zu ändern und nur noch eine Mutter zu vermerken.

Das Risiko, ihre Kinder zu verlieren, treibt Chiara und ihre Familie ins selbstgewählte Exil, weg von Italien und einer rechtsgerichteten Regierung, die gleichgeschlechtlichen Eltern feindlich gegenübersteht. Die 46-Jährige flieht nach Spanien, nachdem sie erkannt hat, dass ihre Rechte als eine von zwei Müttern des dreijährigen Arturo unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nicht mehr sicher sind. „Es ist ein Albtraum“, sagte sie AFP. Sie und Christine (42) seien bereit, Freunde, Familie und ihren Job in Rom zu verlassen, „weil das der einzige Fluchtweg ist“.

× Erweitern Foto: Tiziana Fabi / AFP Chiara (li.) und Christine (re.) in ihrer Wohnung in Rom.

Lebenspartnerschaften sind in Italien seit 2016 legal, aber das Gesetz über Elternrechte für gleichgeschlechtliche Paare ist unklar. Ermutigt durch mehrere Gerichtsurteile haben lokale Bürgermeister in den letzten Jahren sowohl biologische als auch nicht-biologische Eltern in Geburtsurkunden eingetragen. Doch im Januar wies Melonis Innenminister Matteo Piantedosi die Rathäuser unter Berufung auf ein kürzlich ergangenes Gerichtsurteil an, keine Geburtsurkunden von im Ausland durch Leihmutterschaft geborenen Kindern mehr umzuschreiben. Daraufhin begannen Staatsanwälte in ganz Italien, Geburtsurkunden von Kindern gleichgeschlechtlicher Eltern anzufechten – unabhängig davon, ob sie durch Leihmutterschaft geboren wurden oder nicht (männer* berichtete).

Chiara ist zwar als Arturos Mutter eingetragen, aber nicht sein biologisches Elternteil – das bedeutet, dass seine Geburtsurkunde und ihre Rechte jederzeit angefochten werden könnten. Das gilt auch für die Rechte an seinem kleinen Bruder, der Anfang nächsten Jahres geboren werden soll. „Die Vorstellung, dass dieses Baby im Falle von Christines Tod zur Adoption freigegeben würde, anstatt es mir zu geben, ist absoluter Wahnsinn“, sagte sie. „Das wäre eine absurde Brutalität.“

‚Christliche Mutter‘

Der oberste Gerichtshof Italiens hat mehrere Parlamente aufgefordert, die elterlichen Rechte homosexueller Paare zu klären – bisher vergeblich. Gleichgeschlechtliche Paare oder alleinstehende Frauen haben in Italien keinen Zugang zu medizinisch unterstützter Fortpflanzung, und es gibt kein Gesetz, das die Registrierung von Kindern regelt, die im Ausland von Müttern in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gezeugt wurden und dann in Italien zur Welt kommen.

× Erweitern Foto: Filippo Monteforte / AFP ITALY-POLITICS-GOVERNMENT-SENATE ‚Christliche Mutter‘ und Premierministerin Giorgia Meloni während einer Fragestunde im Senat, dem Oberhaus des Parlaments in Rom (23. November 2023).

Im Jahr 2016 unterstützte das Oberste Gericht Italiens die Umschreibung einer ausländischen Geburtsurkunde, in der zwei Mütter genannt wurden. Und lokale Gerichte entschieden 2018, dass lesbische Frauen, die die elterliche Verantwortung für das Kind ihrer Partnerin übernehmen, die gleichen Rechte haben sollten wie heterosexuelle Männer, deren Partnerinnen Spendersamen verwenden.

Bürgermeister von Mailand bis Turin, Rom, Neapel, Florenz, Bologna und Bari haben an das Parlament appelliert, so schnell wie möglich ein Gesetz zu erlassen. Doch nach jahrelanger Untätigkeit der Regierungen verschiedener Couleur in dem weitgehend katholischen Land haben die Aktivisten wenig Hoffnung auf eine Änderung unter Meloni. Die selbsternannte „christliche Mutter“ und Vorsitzende der rechtsextremen Partei Fratelli d’Italia wettert gegen die „Gender-Ideologie“ und die „LGBT-Lobby“ und sagt, Kinder sollten nur von heterosexuellen Eltern erzogen werden. Die Musikerin Christine sagt, Meloni habe sich „klar und deutlich“ dafür eingesetzt, dass sich Regenbogenfamilien „weniger wert“ fühlen.

× Schon im Wahlkampf machte Meloni deutlich, dass Minderheiten und nicht konforme Familienmodelle mit ihr keine Mutter im Geiste finden werden.

Wie eine Tante

In diesem Jahr haben Richter in Mailand und Bergamo entschieden, dass die Geburtsurkunden von Kindern gleichgeschlechtlicher Eltern geändert werden müssen. Ein Staatsanwalt in Padua, im Nordosten Italiens, hat die Stadt sogar angewiesen, nicht-biologische Mütter rückwirkend aus Geburtsurkunden aus dem Jahr 2017 zu entfernen. Die dortigen Richter beraten derzeit, ob sie die Urkunden von 37 Kindern ändern sollen, von denen das älteste sechs Jahre alt ist.

Zu den Betroffenen gehören die Projektmanagerin Alice Bruni und ihre irische Partnerin Brona Kelly, Mütter eines sieben Monate alten Jungen. Wenn Kelly aus der Geburtsurkunde gestrichen würde, wäre sie „wie eine Tante, eine Freundin - obwohl wir unseren Sohn gemeinsam haben wollten“, so Bruni gegenüber AFP. „Sie war mit mir im Kreißsaal, sie hat die Nabelschnur durchgeschnitten.“

Die 40-Jährige ist schockiert über die Art und Weise, wie der Fall verhandelt wurde: Das Paar hatte nur 15 Minuten Zeit vor Gericht und keine Chance, sich zu verteidigen. Außerdem sei das offizielle Schreiben, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass die Geburtsurkunde geändert werden würde, voller Fehler, unter anderem werde ihr Sohn als Mädchen bezeichnet.

Abgesehen von der Möglichkeit, den Zugang zu ihren Kindern zu verlieren, wenn ihre Partnerin stirbt oder die Beziehung in die Brüche geht, riskieren die nicht-biologischen Mütter alltägliche Belastungen, wie z. B. dass sie ihr Kind ohne die Erlaubnis des anderen Elternteils nicht zum Arzt bringen können. Ihr Anwalt Michele Giarratano, der insgesamt 15 Kinder aus Padua in dem Fall vertritt, erklärte, dass diejenigen, denen ein Elternteil entzogen wird, auch „den gesamten Familienzweig dieses Elternteils“ sowie das Erbrecht verlieren würden.

Kind der Kategorie B

Die Richter in Padua werden voraussichtlich im Januar entscheiden und könnten den Fall an das italienische Verfassungsgericht weiterleiten, dessen Urteil landesweite Auswirkungen hätte. Bis dahin wird der Bürgermeister von Padua, Sergio Giordani, der seit 2017 gleichgeschlechtliche Mütter registrieren lässt, dies weiterhin tun. „Ich habe geglaubt, dass ich das Richtige tue ... und das tue ich immer noch“, sagte er gegenüber AFP. „Wie kann ich sagen, dass dies ein Kind der Kategorie A ist und dieses ein Kind der Kategorie B? Dieses hat Rechte und jenes nicht?“

Manche Mütter sichern sich ihre Rechte, indem sie ihr Kind als Stiefkind adoptieren, aber das Verfahren ist kostspielig, dauert Jahre und beinhaltet invasive Befragungen durch die Sozialdienste.

In Rom sagt Chiara, dass sie eine Adoption nicht in Betracht ziehen wird, sowohl aus Prinzip als auch aus Angst, dass ihre Söhne zu lange gefährdet wären. Sie und Christine bereiten sich stattdessen auf ihren Umzug ins Ausland vor und nehmen bürokratische Hürden in Angriff, um sicherzustellen, dass beide in der Geburtsurkunde des Babys eingetragen werden. „Es gibt eine Reihe von sehr stressigen Dingen, die in einer bestimmten Zeit erledigt werden müssen – denn wenn nicht, ist mein Sohn nicht mein Sohn“, sagt Chiara. *AFP/sah