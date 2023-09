Kanada gibt Reisewarnung für LGBTQ+-Bürger in die USA heraus

Die kanadische Regierung hat ihre Reisehinweise für die USA aktualisiert und warnt LGBTQ+-Bürger, dass die in einigen US-Bundesstaaten verabschiedeten Gesetze direkte Auswirkungen auf sie haben können. „Einige Bundesstaaten haben Gesetze und Richtlinien erlassen, die sich auf 2SLGBTQI+ Personen auswirken können", heißt es in der Aktualisierung, die am Dienstag unter dem Abschnitt „Gesetze und Kultur" der Reisehinweise von Global Affairs Canada für die Vereinigten Staaten veröffentlicht wurde. Außerdem wird den Reisenden geraten, sich über die staatlichen und lokalen Gesetze in den Gebieten zu informieren, die sie besuchen möchten.

× Erweitern Harold Feng AFP CANADA-2023-TORONTO-PRIDE-PARADE Die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland (links) nimmt an der jährlichen Toronto Pride Parade teil.

In den letzten Jahren haben republikanische Gesetzgeber in den USA an der Verabschiedung von Anti-LGBTQ+-Gesetzen gearbeitet, von denen sich viele direkt gegen Transgender-Amerikaner richten. Nach Angaben der American Civil Liberties Union wurden allein im Jahr 2023 über 80 bundesstaatliche Anti-LGBTQ+-Gesetze unterzeichnet.

Wie die CBC feststellt, werden in der kanadischen Reisewarnung keine spezifischen Gesetze erwähnt und Reisenden wird nicht empfohlen, bestimmte US-Bundesstaaten zu meiden. Ein Sprecher von Global Affairs Canada wies jedoch auf die in diesem Jahr verabschiedeten Gesetze hin, die Drag-Shows verbieten, den Zugang von Transgender-Personen zu geschlechtsangleichender Pflege einschränken und Trans-Athleten die Teilnahme an Sportveranstaltungen verbieten. Kritiker solcher Gesetze in den USA haben argumentiert, dass sie einen direkten Angriff auf die Fähigkeit von transsexuellen und nicht-binären Amerikanern darstellen, in der Öffentlichkeit zu existieren.

Kanadas Reisehinweise kommen nur wenige Monate nachdem zwei prominente LGBTQ+-Rechtsorganisationen in den USA Reisewarnungen für LGBTQ+-Amerikaner herausgegeben haben, die Florida besuchen wollen. Im Mai gab die Human Rights Campaign - die größte Organisation für LGBTQ+-Rechte in den USA - gemeinsam mit Equality Florida eine Reisewarnung für den Bundesstaat heraus, nachdem der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, in diesem Jahr ein Gesetz gegen LGBTQ+ unterzeichnet hatte.