Kolumbien fügt nicht-binäre Geschlechtsoption in Pässe ein

× Erweitern Foto: Pexels Arturo Añez

„Das Außenministerium erkennt die Vielfalt der Geschlechter an“, sagte Andrea Garzon, eine Beamtin des Passdienstes, die den Schritt in einem Video auf der Website des Außenministeriums ankündigte.

Im März 2022 entschied ein kolumbianisches Gericht, dass Menschen die Möglichkeit haben sollten, ihr Geschlecht nicht als männlich oder weiblich, sondern als nicht-binär auf offiziellen Ausweisdokumenten eintragen zu lassen. In den darauffolgenden sieben Monaten haben sich nach offiziellen Angaben 26 Personen für diese Änderung in ihren Personalausweisen und Geburtsurkunden entschieden. Kolumbien mit seinen 50 Millionen Einwohnern reiht sich damit in ein Dutzend anderer Länder ein, die diese Option zulassen, darunter Australien, Pakistan, Nepal, Neuseeland, Deutschland, Argentinien, die Vereinigten Staaten und Mexiko.