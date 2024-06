Komoren verhaften zwei Frauen

× Erweitern Foto: Tobias Schwarz / AFP Kanzler Scholz und der Präsident der Komoren Azali Assoumani Olaf Scholz (L) und Azali Assoumani

Auf den Komoren, wo gleichgeschlechtliche Beziehungen verboten sind, wurden zwei mutmaßliche Lesben verhaftet, die heiraten wollten, wie ein Staatsanwalt am Samstag mitteilte. Die beiden werden in einem Gefängnis in der Hauptstadt des Archipels im Indischen Ozean, Moroni, festgehalten, bis sie vor Gericht erscheinen. Ihnen drohen bis zu zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe von 600 Euro. „Sie wurden der Staatsanwaltschaft am 8. Juni wegen Handlungen vorgeführt, die einstimmig als unnatürlich und gegen die guten Sitten verstoßend angesehen wurden“, sagte Staatsanwalt Ali Mohamed Djounaid.

Die Komoren mit ihren 870.000 Einwohnern, die überwiegend muslimisch sind, haben 1981, sechs Jahre nach der Unabhängigkeit von Frankreich, ein Gesetz gegen gleichgeschlechtliche sexuelle Aktivitäten eingeführt. Laut der weltweit tätigen LGBT-Rechtsgruppe The Human Dignity Trust ist das Gesetz in der Praxis „weitgehend veraltet“, und es gibt kaum Hinweise darauf, dass es regelmäßig durchgesetzt wird. Im Gespräch mit AFP sagte Djounaid jedoch, dass die Anschuldigungen gegen die Frauen offenbar nach einer Kontroverse über eine lesbische Hochzeit im benachbarten Mayotte aufgetaucht seien. Mayotte, die vierte Insel der Komoren, entschied sich dafür, ein französisches Überseegebiet zu bleiben, als die anderen drei Inseln 1975 unabhängig wurden. Die Komoren beanspruchen weiterhin die Souveränität über das 70 Kilometer entfernte Mayotte, und die Völker pflegen familiäre und kulturelle Beziehungen. In Frankreich ist die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt, und im vergangenen Monat wurden zwei Frauen auf Mayotte standesamtlich getraut, was auf den religiös konservativen Komoren eine Welle der Kontroverse auslöste.