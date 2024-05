Kristi Noem: LGBTIQ*-Gegnerin als Trumps Vize?

Die Gouverneurin von South Dakota schafft es zurzeit immer wieder in die Schlagzeilen der US-Medien. Ihre Autobiografie ‚No Going Back’ liest sich zum Teil wie eine Bewerbung um die Vizepräsidentschaft im Falle des Sieges von Donald Trump.

Warum das für LGBTIQ*, Frauen und andere Minderheiten eine Horrorvorstellung ist, hat Trudy Ring für „The Advocate“ zusammengetragen:

Sie wurde 2018 zur Gouverneurin von South Dakota gewählt und war damit die erste Frau in diesem Amt. 2022 wurde sie wiedergewählt. Zu ihren Aktionen als Gouverneurin gehören viele anti-transgender Aktionen. 2021 erließ sie Durchführungsverordnungen, die Trans-Mädchen und -Frauen die Teilnahme am Frauensport untersagen. Eine davon betraf öffentliche Schulen der Klassen K-12, die andere staatliche Colleges und Universitäten. Sie erließ die Verordnungen, nachdem sie sich geweigert hatte, ein Gesetz zu unterzeichnen, das das Trans-Verbot vorsah, hauptsächlich weil sie Vergeltungsmaßnahmen der National Collegiate Athletic Association befürchtete. Doch sie machte einen Rückzieher und unterzeichnete 2022 ähnliche Anti-Trans-Gesetze . Als die Stars der Reality-Serie We’re Here, die durch die USA reisten, um für die Gleichberechtigung von LGBTIQ* zu werben, versuchten, sie zu treffen, blieb sie in ihrem Büro und weigerte sich, sie zu empfangen. Sie gründete ein Projekt namens „Defend Title IX Now“, das als nationale Koalition gegen die Einbeziehung von Transgendern in den Frauensport geplant war, aber es führte zu nichts und ist inzwischen aufgelöst. Anfang 2023 unterzeichnete sie ein Gesetz, das die geschlechtsangleichende Behandlung von minderjährigen Transsexuellen in South Dakota verbietet. Das geschah kurz nachdem ihre Regierung den Vertrag des Gesundheitsministeriums von South Dakota mit einer Transgender-Gruppe namens Transformation Project beendet hatte, die laut Noem „unsere Jugend mit radikalen Ideologien spaltet“. Das Transformation Project verklagte den Staat und erhielt in diesem Jahr eine Entschuldigung und einen Vergleich in Höhe von 300.000 Dollar. Sie hat weitere rückschrittliche Gesetze unterzeichnet, darunter ein Verbot der Lehre sogenannter spaltender Konzepte an staatlichen Hochschulen und eine Maßnahme zur „Religionsfreiheit“ , die laut Bürgerrechtsaktivisten Diskriminierung ermöglichen könnte. Sie hat das staatliche Verbot fast aller Abtreibungen verteidigt und gedroht, Apotheker, die Abtreibungsmedikamente verschreiben, ins Gefängnis zu werfen. (Quelle)