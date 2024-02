Lebische Anwältin bezwingt Donald Trump

× Erweitern Foto: Dimitrios Kambouris AFP Roberta Kaplan Roberta Kaplan

Roberta Kaplan, die Anwältin, die E. Jean Carroll in ihrer Klage gegen Donald Trump wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung vertrat, ist eine Lesbe, die sich seit langem für die Rechte von LGBTIQ* und Frauen einsetzt.

Im Mai fällten die Geschworenen eines Bundesgerichts in New York City ein Urteil in Carrolls Klage wegen sexuellen Missbrauchs, die auf einen Vorfall Mitte der 1990er Jahre zurückgeht. Carroll behauptete, Trump habe sie im Kaufhaus Bergdorf Goodman in Manhattan vergewaltigt und sie verleumdet, indem er behauptete, sie habe gelogen. Die Geschworenen forderten Trump auf, ihr 5 Millionen Dollar zu zahlen. In ihrer Verleumdungsklage, die sie einreichte, weil er behauptete, sie würde über den sexuellen Missbrauch lügen, befand ihn ein Richter für schuldig und verurteilte ihn zur Zahlung von mehr als 83 Millionen Dollar.

Die Präsidentin und Geschäftsführerin von GLAAD, Sarah Kate Ellis, veröffentlichte nach dem Urteil im Mai eine Erklärung, in der sie Carroll und Kaplan lobte: „Der Mut von E. Jean Carroll und die Expertise ihres Anwaltsteams unter der Leitung der LGBTIQ*-Ikone Robbie Kaplan müssen für alle Opfer von sexuellem Missbrauch ein Wendepunkt in der Geschichte werden.“

Kaplan ist vor allem dafür bekannt, dass sie Edie Windsor vertrat, eine lesbische Witwe, die gegen den Defense of Marriage Act klagte. Windsor hatte ihre langjährige Partnerin Thea Spyer im Jahr 2007 in Kanada geheiratet, nachdem die gleichgeschlechtliche Ehe dort legal geworden war. Abschnitt 3 des DOMA hinderte die US-Regierung jedoch daran, die Ehe anzuerkennen. Als Spyer 2009 starb, schuldete Windsor 363.000 US-Dollar an Erbschaftssteuern, die sie nicht hätte zahlen müssen, wenn sie mit einem Mann verheiratet gewesen wäre.