Regenbogenfamilien: Welche Rechte haben Eltern?

Für gleichgeschlechtliche Paare ist es ein harter Kampf, Eltern zu werden. Weniger als eines von fünf Ländern weltweit gewährt ihnen das Recht auf Adoption, der Einsatz von IVF und Leihmutterschaft ist in vielen Ländern beschränkt.

Adoption: leichter gesagt als getan

Nach Angaben der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) erlauben fast 40 Länder, also weniger als ein Fünftel der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption. Diese Länder, die sich hauptsächlich in Europa, Nord- und Lateinamerika befinden, sind größtenteils dieselben, die gleichgeschlechtliche Ehen oder zivile Partnerschaften zugelassen haben.

Die Niederlande waren 2001 das erste Land der Welt, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern erlaubte, und 22 europäische Länder, neun in Amerika sowie Südafrika, Israel, Taiwan, Australien und Neuseeland sind diesem Beispiel gefolgt.

Da in diesen Ländern jedoch nur relativ wenige Kinder zur Adoption zur Verfügung stehen, versuchen viele gleichgeschlechtliche Paare, selbst Kinder zu bekommen. Für Männer besteht die Lösung oft darin, das Sperma eines der Partner und eine Leihmutter zu verwenden, während lesbische Paare oft Spendersamen verwenden, um die Eizelle einer der Mütter zu befruchten.

× Erweitern Foto: Karolina Grabowska / CC0 / Pexels

Zweiter Elternteil werden: knifflig

Nach dem Recht der gleichgeschlechtlichen Ehe können beide Partner gemeinsam ein Kind adoptieren. In den meisten Ländern, in denen die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt ist, können lesbische Paare auch eine Fruchtbarkeitsbehandlung in Anspruch nehmen, um eine Familie zu gründen, wobei Spendersamen und die Eizelle einer der beiden angehenden Mütter verwendet werden.

In Frankreich haben lesbische Paare jedoch erst 2021 Zugang zu Fruchtbarkeitsbehandlungen, acht Jahre nach Inkrafttreten eines heftig umstrittenen Gesetzes zur gleichgeschlechtlichen Ehe.

Knackpunkt Leihmutterschaft

Viele schwule Männer hoffen auf ein Baby durch Leihmutterschaft. Doch Leihmutterschaft ist in vielen europäischen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Schweden, verboten.

Die asiatischen Länder Thailand und Indien, die in der Vergangenheit zu den führenden Zielen für kommerzielle Leihmutterschaft gehörten, haben diese Praxis in den letzten Jahren stark eingeschränkt. Und obwohl die Leihmutterschaft in Kanada und in vielen Teilen der Vereinigten Staaten legal ist, ist der Status der Eltern bei ihrer Rückkehr nach Europa oft ungewiss.

× Erweitern Foto: Lazaro Rodriguez Jr / CC0 / Pexels

In Italien beispielsweise hat die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die letztes Jahr mit dem Versprechen an die Macht kam, die traditionellen Familienwerte zu wahren, die lokalen Behörden angewiesen, die Registrierung von Kindern, die von gleichgeschlechtlichen Paaren im Ausland geboren wurden, einzustellen.

Nur eine Handvoll Länder gewähren homosexuellen Paaren ausdrücklich das Recht auf Leihmutterschaft, darunter Südafrika, Israel und Kuba.

Die Ukraine, die vor der russischen Invasion im Februar 2022 ein wichtiges Ziel für Paare war, die eine Leihmutter suchten, erlaubt nur verheirateten und heterosexuellen Paaren, sich anzumelden, während Russland allen Ausländern verboten hat, Kinder mit Hilfe einer Leihmutter zu bekommen. *AFP/sah