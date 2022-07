Schweiz feiert erste lesbische und schwule Ehepaare

Ein Dreivierteljahr nach einem Referendum für die Einführung in der Schweiz haben die ersten gleichgeschlechtlichen Paare den Bund fürs Leben geschlossen. Unter den ersten waren die 46-jährige Aline und ihre ein Jahr jüngere Partnerin Laure, die nach 21 Jahren als Paar am Freitag in Genf von Bürgermeisterin Marie Barbey-Chappuis persönlich getraut wurden.

× Erweitern Foto: Fabrice Coffrini / AFP

„Es war sehr bewegend. Es ist ein großer Augenblick und eine starke Botschaft an die Gesellschaft - dass man frei ist zu lieben und geliebt zu werden“, sagte Barbey-Chappuis anschließend der Nachrichtenagentur AFP. „Es war höchste Zeit, dass die Ehe für alle in der Schweiz eingeführt wurde.“

× Erweitern Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Die Schweiz ist eines der letzten Länder Europas, das die Homo-Ehe einführt. Erlaubt war bisher nur eine eingetragene Partnerschaft, die jedoch rechtlich nicht der Ehe gleichgestellt ist. Gegner der Homo-Ehe hatten eine Volksabstimmung im vergangenen September durchgesetzt, bei der jedoch 64,1 Prozent der Eidgenossen für die Ehe für alle votierten.

Der lange Kampf um die Ehe für alle in der Schweiz im männer* Dossier

*AFP/gt/cp/ck