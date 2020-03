Schweizer Spitzenschwinger outet sich als schwul

Curdin Orlik ist 27 Jahre alt und einer der ganz großen im Schweizer Nationalsport Schwingen, einer Art Freistilringen. Nach vielen sportlichen Siegen erringt er nun einen persönlichen: Der Schweizer bekennt sich als homosexuell, redet offen über den langen Weg, den er bis zu seinem Outing zurücklegen musste.

Orlik gab dem Schweizer Tagesanzeiger ein Coming-out-Interview. Darin redet er über sich, sein Leben und seine Liebe zu Männern. Er erklärt, er wolle endlich frei sein, nicht mehr verdrängen, wer er wirklich sei. Und vor allem wolle er seinen Sohn nicht belügen.

Schwingen ist ein Schweizer Nationalsport, eine beliebte Variante des Freistilringens, die auf Sägemehl ausgeübt wird. Die Spitzenschwinger und der gekürte Schwingerkönig gelten in der Schweiz als Sportprominenz. Die diesjährige Schwinger-Saison steht kurz bevor. Höhepunkt der Saison wird Ende August das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest in Appenzell sein. Auch Orlik wird um den Sieg kämpfen.

Schwul sein, anders sein – im Profisport nicht einfach. Und auch in Orliks katholischer Familie nicht einfach. Es war einfach nie Thema, erzählt er. Auch sein schwuler Onkel wurde in der Familie nicht mehr erwähnt. Und Orlik selbst wollte einfach nicht der Außenstehende, der Andersartige sein – obwohl er seit seinem 12. Lebensjahr wusste, dass er schwul war.

Rückblickend fehlte ihm vor allem eines zu einem früheren Outing, einem Leben im Einklang mit sich selbst. Orlik erzählt:

„Ich hätte mir gewünscht, bereits als Kind zu erfahren, dass es viele verschiedene Lebensformen gibt und dass jede in Ordnung ist. Aber so war es nicht. In der Familie, in der Schule, in meinem ganzen Umfeld war Schwulsein etwas Verschwommenes, Unsichtbares.“