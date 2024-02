Simbabwes Regierung verurteilt LGBTQ*-Stipendium als „teuflisch“

× Erweitern Foto: Freepik Simbabwe Flagge

In einer jüngsten Erklärung bezeichnete die Regierung von Simbabwe ein Stipendiumsangebot für LGBTQ*-Personen als einen „teuflischen Versuch“, junge Menschen zu sexuellem Fehlverhalten zu verführen. Vizepräsident Constantino Chiwenga verurteilte Homosexualität als „rechtswidrig, unchristlich, anti-simbabwisch und unafrikanisch“.

Die Regierung reagierte auf eine Initiative der Organisation „Gays and Lesbians of Zimbabwe“ (GALZ), die Stipendien für Mitglieder der LGBTQ*-Community anbietet. Diese Stipendien werden Studenten gewährt, die sich als lesbische, schwule, bisexuelle, trans* oder andere queere Personen identifizieren.

Laut der Regierung handelt es sich bei diesem Stipendienangebot um eine „finstere, hinterhältige Verschwörung“, um junge Menschen zu „abscheulichen“ sexuellen Praktiken zu rekrutieren. Es wurde betont, dass dies nicht nur rechtswidrig und kriminell sei, sondern auch einen groben Verstoß gegen die christlichen und nationalen Werte Simbabwes darstelle.

Die Regierung kündigte Maßnahmen an, um die nationalen Werte zu schützen und zu verteidigen. In Simbabwe ist die gleichgeschlechtliche Ehe verfassungsrechtlich verboten, und homosexuelle Menschen erfahren weit verbreitete Diskriminierung, Gewalt und Belästigung.