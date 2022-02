Singapur: Erster schwuler Kuss im TV ausgerechnet bei Olympia

Channel News Asia (CNA) aus Singapur verursachte mit einem schwulen Kuss im Live-Fernsehen einiges Aufsehen – vom Sender ungewollt und wahrscheinlich unliebsam ... der Kuss war einfach zu schnell für die Zensur!

Zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking berichtete Channel News Asia (CNA) – ein in 20 asiatischen Ländern ausgestrahlter regierungsnaher Sender aus Singapur, das wiederum große Nähe zu China pflegt – live aus einer Pekinger Bar voller begeisterter Fans.

Während die Moderatorin nichtsahnend in die Kamera spricht, tauchen hinter ihr plötzlich zwei Männer auf und knutschen sich. Nach dem filmreifen Kuss dreht sich einer der Männer um und guckt direkt in die Kamera! Es ist dieser Blick, der verrät, dass hier kein Zufall am Werk war, sondern Ausdruck von schwulem Stolz und ein Statement für die gesamte asiatische LGBTIQ*-Community.

× A gay kiss, a live reporter, and the internet make #LGBTQIA+ HISTORY in #Singapore during the #WinterOlympics pic.twitter.com/etdi85hqRN — Adore Media (@WatchAdoreMedia) 8. Februar 2022

In Singapur ist schwuler Sex immer noch illegal – erst 2020 hatte der Oberste Gerichtshof das Verbot erneut bestätigt (männer* berichtete). Der Inselstaat verhält sich in queeren Themen weitgehend konservativ. Erst vor wenigen Wochen hatte Samsung einen Werbespot in Singapur zur Liebe einer muslimischen Mutter zu ihrem Drag-Sohn zurückgezogen (männer* berichtete).

Wie in Russland und seit kurzem in Ungarn

In der Öffentlichkeit werden Homo- und Bisexualität stark tabuisiert. Daran soll sich auch nichts ändern, wie die besonders strengen Gesetze zur öffentlichen Sichtbarkeit von nicht heterosexuellem Verhalten zeigen: Sendungen, „in denen alternative Sexualitäten, z. B. Homosexualität, dargestellt werden, sollen sensibel gegenüber den Werten der Gemeinschaft sein“, heißt es auf Seite 16 der TV-Sende-Leitlinien für Singapur. Filmen, „die alternative Sexualitäten thematisieren“, wird die Freigabe verweigert. Der Leitfaden für Radioübertragungen rät dazu, „Sendungen mit Inhalten über queere Lebensweisen [...] mit äußerster Vorsicht“ zu behandeln und „in keiner Weise fördern, rechtfertigen oder ermutigen“.

Entsprechend ist der besagte Kuss auf der Website von CNA nicht mehr zu finden, die Szene ist nur in einer zensierten Version abrufbar. Egal, denn auf der Video-Sharing-Plattform TikTok wird der Original-Clip munter weiterverbreitet.