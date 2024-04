LGBTIQ* stärker vom Klimawandel betroffen

Gleichgeschlechtliche Paare in den USA haben im Vergleich zu heterosexuellen Paaren ein größeres Risiko, negativen Auswirkungen des Klimawandels wie Waldbränden, Überschwemmungen, Smog, Dürren ausgesetzt zu sein, so ein aktueller Bericht des Williams Institute an der UCLA School of Law.

Der Klimawandel stellt eine globale Herausforderung dar, aber er verschärft auch die bestehenden Ungleichheiten zwischen Einzelpersonen und Gemeinschaften. Um das Klimarisiko zu bewerten, dem gleichgeschlechtliche Paare ausgesetzt sind, führte das Williams Institute an der UCLA School of Law auf Basis von US-Volkszählungsdaten und Klimarisikobewertungsdaten der NASA und der Federal Emergency Management Agency (FEMA) eine geografische Analyse durch. Die Ergebnisse der Analyse wurden im Bericht „Climate Change Risk for LGBT People in the United States“ zusammengefasst und liefern einige empirische Belege dafür, dass LGBT-Personen die negativen Auswirkungen des Klimawandels im Vergleich zu Nicht-LGBT-Personen unterschiedlich erleben.

Die wichtigsten Ergebnisse

In den Vereinigten Staaten leben gleichgeschlechtliche Paare und LGBT-Personen überproportional häufig in Bezirken mit größeren Risiken durch den Klimawandel. überproportional häufig in Küstengebieten und Städten. Die 15 Bezirke mit dem höchsten Anteil gleichgeschlechtlicher Paare liegen alle an der Küste oder in Städten.

Ein Anstieg des Anteils gleichgeschlechtlicher Paare um 1 Prozentpunkt pro Landkreis geht mit einem Anstieg des NASA-Composite Risk Score um 17,17 Perzentile* einher, der sich auf meteorologische Veränderungen wie extreme Kälte, Hitzewellen, übermäßige Niederschläge und Trockenheit konzentriert.

Ein Anstieg des Anteils gleichgeschlechtlicher Paare um 1 Prozentpunkt pro Landkreis ist mit einem Anstieg des FEMA-Risiko-Prognose-Scores um 6,13 Prozentpunkte verbunden, der sich auf Naturgefahren und Katastrophen wie Überschwemmungen, Tornados, Waldbrände, Hagel und Blitzschlag konzentriert.

× Erweitern Grafik: LGBT Demographic Data Interactive. (January 2019). Los Angeles, CA: The Williams Institute, UCLA School of Law. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/visualization/lgbt-stats/?topic=LGBT#density LGBT-Anteil an der Bevölkerung und Verteilung, Vereinigte Staaten.

Gleichgeschlechtliche Paare leben zudem mit größerer Wahrscheinlichkeit in Gemeinden mit schlechterer Infrastruktur und weniger Zugang zu Ressourcen. Sie sind weniger gut darauf vorbereitet, auf Naturkatastrophen und andere klimatische Störungen zu reagieren und sich anzupassen.

Ein Anstieg des Anteils gleichgeschlechtlicher Paare auf Kreisebene um 1 Prozentpunkt im Vergleich zu andersgeschlechtlichen Paaren ist mit einem Anstieg der NASA-Risikoprojektionen um 15,27 Prozentpunkte verbunden. Dies deutet darauf hin, dass gleichgeschlechtliche Paare mit größerer Wahrscheinlichkeit an Orten mit großen undurchlässigen Oberflächen, hoher Wohndichte und niedrig gelegener Infrastruktur leben.

Washington, D.C., ein vergleichbarer Bezirk, hat den höchsten Anteil an gleichgeschlechtlichen Paaren aller Bezirke in den Vereinigten Staaten. Er weist hohe Werte für eine Reihe von Klimarisiken auf, darunter Hitzewellen (97. Perzentil), Überschwemmungen (95. Perzentil) und gefährlich starke Winde (98. Perzentil).

San Francisco ist nicht auf den Klimawandel vorbereitet

„Unsere Forschung widerspricht der Darstellung, dass LGBT-Personen oft in sicheren Gegenden von Küstenstädten leben, wo sie Zugang zu allen Ressourcen haben, die sie benötigen“, sagte Ari Shaw, Mitautor der Studie, Senior Fellow und Direktor für internationale Programme am Williams Institute. Gleichgeschlechtliche LGBTQ-Paare, die sich einen Haushalt teilen, wohnen häufig in Küstenregionen, Großstädten und Orten mit einer Infrastruktur, die für klimabedingte Katastrophen schlecht gerüstet ist. All dies macht queere Paare anfälliger für Klimagefahren, so Shaw.

× Erweitern Foto Pixabay / CC0 / https://www.pexels.com/de-de/foto/blick-auf-die-city-street-258447/ San Francisco, Blick auf die City Street.

Die Autoren fanden heraus, dass der Bezirk San Francisco nach dem District of Columbia den zweithöchsten Anteil an gleichgeschlechtlichen Paaren im Land hat und ein relativ hohes Risiko für Gefahren aufweist. „San Francisco gehört zu den am stärksten gefährdeten Regionen des Landes, was die Auswirkungen des Klimawandels angeht“, so Shaw. „Die Erfahrungen der Menschen, die in Teilen der Stadt leben, die anfälliger für Überschwemmungen und diese Art von Naturkatastrophen sind, werden durch die Daten ebenfalls bestätigt.“

Zu wissen, dass LGBTQ-Personen häufig in konzentrierten städtischen Gebieten wie San Francisco leben, ist wichtig, da Klimawissenschaftler*innen aus der Bay Area kürzlich herausgefunden haben, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel dazu führen wird, dass die Flüsse in der Atmosphäre bis zum Ende des Jahrhunderts um 37 Prozent feuchter werden. Diese Stürme können erhebliche Überschwemmungen verursachen, worauf die Infrastruktur in San Francisco einem KQED-Bericht aus dem Jahr 2023 zufolge nicht vorbereitet ist.

Empfehlungen

Die Studienautoren empfehlen politischen Entscheidungsträgern, Städten und Anbietern sicherzustellen, dass Katastrophenhilfe zugänglich ist und ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder des Geschlechtsausdrucks geleistet wird.

Da die Studie ergab, dass LGBTQ-Personen häufig in Gebieten mit schlechter Infrastruktur leben und es ihnen an Ressourcen fehlt, um auf den Klimawandel zu reagieren, schlagen die Forscher vor, dass die Städte Grünflächen ausbauen und die strukturelle Widerstandsfähigkeit verbessern.

„Die Politik sollte sich darauf konzentrieren, diskriminierende Praktiken im Wohnungsbau und in der Stadtentwicklung abzuschwächen, Unterkünfte zu sicheren Orten für LGBTQ-Personen zu machen und sicherzustellen, dass Hilfsgüter vertriebene LGBTQ-Personen erreichen“, so Shaw.

Außerdem bedarf es weiterer Untersuchungen zu den Ungleichheiten in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung und Gesundheitsversorgung bei LGBT-Personen, insbesondere bei trans Personen und queeren PoC, die geografische Anfälligkeit für die Auswirkungen des Klimawandels verstärken.