BELGIEN: 20 Jahre Ehe für alle

Alice on the Roof veröffentlichte am 1. Juni einen gefühlvollen Song, um den bedeutenden Meilenstein des 20-jährigen Bestehens der gleichgeschlechtlichen Ehe in Belgien zu feiern. Der Song fasst die Themen Liebe, Einheit, Verständnis und Akzeptanz wunderbar zusammen. Als Teil der Kampagne "Embracing Openness" (Offenheit umarmen) betont der Song, dass die Liebe in Belgien gewinnt, auch für gleichgeschlechtliche Paare.

× Erweitern Foto: visit.brussels / Eric Danhier Brussels Pride

Belgien war schon immer ein Vorreiter in Sachen Bürgerrechte. Im Jahr 2003 wurde in Belgien die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert - ein historisches Datum, das das Leben so vieler Paare verändert hat. Offenheit für Vielfalt ist Teil der belgischen DNA, weshalb das Land seither Fortschritte bei der Stärkung der Rechte von LGBTIQ* gemacht hat. Heute feiert Belgien diesen großen Meilenstein und freut sich darauf, die Reise in Richtung Würde und Respekt für alle fortzusetzen.

Starke Botschaft

Der Song "The Right Words" stammt aus der Feder der belgischen Künstlerin Alice on the Roof und vermittelt eine starke Botschaft der Einheit, des Verständnisses und der Akzeptanz durch die universelle Sprache der Musik. Inspiriert von der Liebesgeschichte eines befreundeten Paares, verwebt Alice in ihrer Komposition kunstvoll die zärtlichen Gefühle und die persönliche Introspektion. "Meine Texte verkörpern ihre intimen Überlegungen", erzählt Alice. "Fragen wie 'Mag ich dieses Mädchen? Bedeutet das, dass ich Mädchen mag? Habe ich das Recht, meine Gefühle zuzulassen und zu sagen: 'Ich will dich; ich liebe dich?' In Belgien ist die Antwort ein klares ‚JA‘."

Unvergesslicher Moment

"Es mag unzählige Witze über Belgier geben, aber wenn es um die Liebe geht, sind wir alles andere als eine Pointe. Am 20. Januar 2003 machte das belgische Parlament den Weg für die gleichgeschlechtliche Ehe frei und schrieb damit einen unvergesslichen Moment in unsere Geschichte. Obwohl ich damals erst 7 Jahre alt war, habe ich, wie alle aus meiner Generation, in einer Welt gelebt, in der die Ehe für alle nicht zur Debatte steht - sie ist ein fröhliches Fest, Punkt", sagt Alice.

Historischer Sprung

Belgien, eines der ersten Länder der Welt, das die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennt und legalisiert, setzt sich weiterhin für gleiche Rechte und Akzeptanz für die LGBTIQ*-Community ein. Die mit überwältigender Mehrheit angenommene Gesetzgebung war ein historischer Sprung nach vorn, der das Leben unzähliger Paare veränderte und eine Welle der Anerkennung und Inklusion im ganzen Land auslöste. Seitdem haben in Belgien jedes Jahr Tausende von gleichgeschlechtlichen Paaren den Weg zur lebenslangen Liebe durch die Ehe eingeschlagen.

Weitere Informationen und Aktualisierungen zu dieser Kampagne findet man unter https://www.embracingopenness.be