Coming-out nach 27 Jahren Ehe

Der britische Fernsehmoderator Phillip Schofield (57) moderiert unter anderem seit 2002 das Morgenmagazin „This Morning“ auf dem Sender ITV. Er ist seit 27 Jahren mit seiner Frau verheiratet, die beiden haben zwei erwachsene Töchter. Nun bekannte Shofield sich zu seiner Homosexualität.

In einem ausführlichen Statement auf Instagram teilte Phillip Schofield seine innere Zerrissenheit der letzten Jahre mit der Öffentlichkeit. Er machte deutlich, dass seine Familie hinter ihm stünde und er nur durch die Kraft und Unterstützung seiner Frau und seiner Töchter zu seinem Coming-out in der Lage sei.

Schofield erklärte:

„Ja, ich fühle Schmerz und Verwirrung, aber das kommt nur von dem Schmerz, den ich meiner Familie zufüge. Steph war unglaublich - ich liebe sie so sehr. Sie ist die freundlichste Seele, die ich je getroffen habe. Meine Mädchen waren erstaunlich in ihrer Liebe, ihren Umarmungen und ermutigenden Worten des Trostes. Sowohl meine als auch Stephs gesamte Familie haben mich mit ihrer Liebe, ihrer sofortigen Akzeptanz und Unterstützung verblüfft.“

Jeden Morgen würde er voll Ehrfurcht vor seinen Talkshow-Gästen sitzen – Menschen, die mutig und offen genug seien, um sich ihrer persönlichen Wahrheit zu stellen. Nun sei er an der Reihe, ehrlich zu sich selbst und der Welt zu sein, so Schofield. Nur auf diese Weise könne er seinen Frieden und einen Weg für die Zukunft finden.

× Willoughby liest Shofields Statement in ihrer Sendung vor und spricht mit ihm über sein Coming-out

„Es gab einige sehr dunkle Momente“

Der Moderator erklärte, trotz des Verständnisses seiner Familie lägen sehr dunkle Momente und schlaflose Nächte hinter ihm. Die letzten Jahre über habe er darum gekämpft, sich eingestehen zu können, dass er schwul sei. Dies sei ein langwieriger, schwieriger Prozess gewesen. Schofield führte aus:

„Mein innerer Konflikt steht im Gegensatz zu einer Außenwelt, die sich so sehr zum Besseren verändert hat. Heute ist das Schwulsein zu Recht ein Grund zum Feiern und zum Stolz.“

Zum Schluss bat er darum, man möge nett und nachsichtig sein – besonders gegenüber seiner Familie. In dem Interview mit seiner Co-Moderatorin Holly Willoughby erzählte Schofield, dass er derzeit an Dates mit einem Mann noch nicht einmal denken könne.

In der Vergangenheit bewies der beliebte britische Moderator öfter seine Verbundenheit mit der Community. Obwohl er in seinen Interviews durchgängig Wert auf Höflichkeit und Besonnenheit legt, ging er 2017 eine Frau an, die die Existenz von Transsexualität leugnete. Schofield nannte ihre Ansichten „absolut abscheulich“ und beendete das Interview mit den Worten:

„Zurück zur Show und zurück ins Jahr 2017, und nicht ins mittelalterliche Großbritannien“.

Die Details seines eigenen Coming-outs zeigen, dass gesellschaftlich leider immer noch ein weiter Weg zu gehen ist, bis Homosexualität wirklich normal ist.