Hannchen-Mehrzweck-Stiftung: Corona-Hilfe

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD

Prof. Dr. Andreas Meyer-Hanno (1932 – 2006)

Die 1991 von Prof. Dr. Andreas Meyer-Hanno gegründete „schwul-lesbische Stiftung für queere Bewegungen“ hilft der LGBTIQ*-Szene!

Bewusst ohne staatliche Mittel und mit schlanken Strukturen arbeitend, mit einem Vorstand und Beirat aus Ehrenamtlern, das ist die queere Hannchen-Mehrzweck-Stiftung.

„Durch die Corona-Pandemie sind viele Vereine aus dem LGBTIQ*-Bereich in finanzielle Probleme geraten. Die hms will hier unbürokratisch helfen. Die Stiftung hat daher den Corona-Soli-Fonds in Höhe von 20.000 Euro aufgelegt“, ließ der Vorstand der Hannchen-Mehrzweck-Stiftung, Klaus Müller, Karen Nolte, Josef Schnitzbauer und Klaus Stehling, heute per E-Mail verlauten. Die Antragsfrist ist der 7. Mai 2020.

Regenbogenflagge

Foto: M. Rädel CSD Berlin, Einhorn

Kriterien der Förderung

Bewerben können sich Zentren aus dem LGBTIQ*-Bereich (Queere Zentren, community-basierte Beratungseinrichtungen) in Städten bis 500.000 Einwohner*innen. Der antragstellende Trägerverein muss gemeinnützig sein. Förderfähig sind unter anderem:

Mietkosten (sofern nicht durch Kommune oder andere kompensiert), durch die Corona-Krise bedingte Sonderaktivitäten (etwa Soli-Aktionen, Angebote im Web und in den Sozialen Medien), einschließlich hierfür erforderlicher Investitionen in die Kommunikationsinfrastruktur (z. B. Kamera, Laptop, Software).

Eine Antragstellung ist auch für Zentren in größeren Städten möglich, jedoch nur, wenn die Fördermittel für die Unterstützung von durch die Corona-Krise besonders betroffene LGBTIQ* eingesetzt werden sollen, zum Beispiel für Geflüchtete, Migrant*innen, Sexarbeiter*innen, Senior*innen, Obdachlose.

Auflagen: Die maximale Förderung beträgt 2.000 Euro je antragstellenden Verein. Antragsfrist für die Beantragung ist der 7.5.2020.

Über die Förderung entscheidet der Vorstand der hms nach Ende der Antragsfrist (wahrscheinlich am 9.5.2020); es besteht kein Anspruch auf Förderung. Das Antragsformular und Erläuterungen können von der Internetseite der hms heruntergeladen werden: www.hms-stiftung.de (ein Download-Hinweis findet sich auf der Homepage).