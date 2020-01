Lesbisches Pastoren-Ehepaar

× Erweitern Foto: C. Beckmann / Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen

Ein homosexuelles Paar im Dorf in der Provinz, das ist gelebte Sichtbarkeit. Wenn es sich dann auch noch um zwei Pastorinnen handelt, ist das schon fast ein Paukenschlag. Am Mittwoch startet um 19 Uhr der YouTube-Kanal von Ellen Radtke (35) und Steffi Radtke (34): „Anders Amen“.

Was wird dort zu sehen sein? „Wir wollen eine Online-Gemeinde für alle sein, denn die evangelische Kirche braucht definitiv mehr Glitzer in ihren Türmen“, verrät Steffi. Dass die evangelische Kirche bunt und vielfältig ist, das wollen sie zeigen. Und „dass sie auch Menschen wie uns eine Heimat bietet“, so Ellen.

„lesbisch, miteinander verheiratet und aufm Dorf“

Thematisch richten sich die beiden mit Beiträgen zum Thema Kinderwunsch, Coming-out, Landleben, (homosexuelle) Liebe und Arbeit als evangelische Pastorinnen an queere Menschen. Das kann ein Gespräch im Studio sein oder auch ein entspannter Plausch in einer Bar. Schön zu wissen: Produziert wird das Format von ekn (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen GmbH), das Projekt ist also ganz offiziell. Schön!

www.andersamen.de, Instagram: @andersamen

