LGBTIQ*-Tourismus: von Nische zum Mainstream

Früher ein Nischenmarkt, erlebt der LGBTIQ*-Tourismussektor derzeit einen bemerkenswerten Wandel. Mit einem Umsatzsprung von 331,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf geschätzte 552,96 Milliarden US-Dollar bis 2031 und einer jährlichen Wachstumsrate von 7,6 Prozent, ist dieser Aufschwung nicht nur ein Spiegelbild der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz, sondern auch der wachsenden wirtschaftlichen Stärke der queeren Community.

Diese florierende Entwicklung hat ein breites Spektrum an Reiseangeboten hervorgebracht, das Inklusivität feiert – von abenteuerlichen Solo-Trips über Ausflüge für queere Paare bis zu kulturell reichen Gruppenreisen. Spitzenorganisationen wie die „International LGBTQ+ Travel Association“ und Wegbereiter wie „OutOfOfficeDotcom Ltd.“ setzen dabei neue Standards für sichere und einladende Reiseoptionen für queere Menschen.

Besonders in Regionen wie Nordamerika und Europa, wo die Rechte von LGBTIQ*-Personen weitgehend fortgeschritten sind und eine ökonomisch potente Community existiert, boomt der Sektor. Aber auch der asiatisch-pazifische Raum zeigt bedeutendes Wachstum, angetrieben durch gesellschaftliche Veränderungen und zielgerichtete Marketingstrategien, die sich speziell an LGBTIQ*-Tourist*innen richten. Die Zukunft des LGBTIQ*-Tourismus rückt personalisierte Reiseerfahrungen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Dabei werden technologische Innovationen wie speziell entwickelte Apps und Plattformen für queere Reisende von tragender Rolle.