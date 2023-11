Trans Awareness Week: Für Sichtbarkeit und Solidarität

× Erweitern Transgender

Die Trans Awareness Week erstreckt sich vom 13. bis zum 19. November, als Vorbereitung auf den Trans Day of Remembrance. Ihr Ziel liegt darin, das Bewusstsein für die Vielfalt transgeschlechtlicher Identitäten zu schärfen. Während dieser Woche rücken wir die Herausforderungen und Anliegen der trans* Community in den Fokus und laden Verbündete dazu ein, sich aktiv für eine inklusivere Lebensrealität einzusetzen. Gemeinsam wird darauf hingearbeitet, die Öffentlichkeit über die Vielfalt und Identität transgeschlechtlicher Menschen aufzuklären. Dabei werden Geschichten und Erfahrungen ausgetauscht, um Themen wie Vorurteile, Diskriminierung und Gewalt, die die trans* Community betreffen, zu adressieren. Das Ziel besteht darin, Verständnis zu fördern, Barrieren abzubauen und eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, respektiert und akzeptiert werden.

Was bedeutet der Trans Day of Remembrance?

Am 20. November wird dem Trans Day of Remembrance (TDOR) gedacht, einem bedeutsamen jährlichen Gedenktag, der den Menschen gewidmet ist, die aufgrund von Transphobie und Diskriminierung ihr Leben verloren haben. An diesem Tag wird dazu eingeladen gemeinsam zu reflektieren, sich gegenseitig Unterstützung zu bieten und Solidarität innerhalb der LGBTIQ*-Community zu zeigen. Ihre Stärke inmitten von Herausforderungen wird gefeiert, und sich dazu verpflichtet, aktiv gegen Transphobie vorzugehen. *mk Quelle: tdor.org.au