Waldschlösschen in Not

Waldschlösschen

Die Akademie Waldschlösschen ist eine weltweit einmalige Institution. Hier starteten viele schwule und queere Karrieren. Doch die betreibende Stiftung steht wegen COVID-19 vor dem Aus.

Die seit 1981 bestehende Akademie Waldschlösschen liegt in einem großen hügeligen und felsenreichen Waldgebiet bei Göttingen. Ohne die Akademie Waldschlösschen würde es viele queere Initiativen von Aidshilfen, CSD-Vereine oder Jugendprojekte nicht geben. Für Ralf Königs Werdegang etwa war die queere Akademie entscheidend für sein Leben und seine Karriere. Er sorgt sich und will helfen.

Ralf König

„Eine Katastrophe, wenn solche jahrzehntelang gewachsenen Einrichtungen den Bach runter gingen! Waldschlösschen muss bleiben!“ Ralf König auf Facebook

Foto: M. Rädel Kind Einhorn

Über die Akademie

„Wir sind ein Ort der Begegnung, der sich der Humanisierung der Gesellschaft verpflichtet fühlt.“

Dieser Kernsatz aus dem Leitbild der Akademie kennzeichnet das Selbstverständnis ihrer Bildungsarbeit: Sie wird getragen von der Überzeugung, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, der Solidarität mit Benachteiligten, der Akzeptanz verschiedener Lebensstile und Sexualitäten, der Neugier auf das „Fremde als Bereicherung“

Wir veröffentlichen den Hilferuf der Akademie Waldschlösschen und bitten um Spenden:

„Liebe Freund*innen und Kooperationspartner*innen,

die Corona-Krise betrifft in voller Härte jetzt auch uns. Am 15. März mussten wir die Akademie Waldschlösschen (AWS) bis auf Weiteres schließen. Die AWS kann als Bildungshaus nur Seminare mit Unterbringung und Verpflegung durchführen. Deshalb sind wir akut in unserer Existenz bedroht.

Uns fehlen derzeit 74.000 Euro für die nächsten zwei Monate.

Trotz radikaler Kurzarbeit und Lohnverzicht bleiben Fixkosten für notwendiges Kernpersonal und Unterhalt der Gebäude.

Durch nicht stattfindende Seminare brechen uns die Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen sowie aus dem Hotel-Bereich weg.

Für viele von Euch/von Ihnen ist das Waldschlösschen ein wichtiger, lebensbegleitender Ort der Bildung und Begegnung. Seit fast 40 Jahren gibt es hier rund 200 Veranstaltungen pro Jahr aus den verschiedensten Themenbereichen. Um die AWS retten zu können, sind wir jetzt DRINGEND auf Eure/Ihre Spenden angewiesen.

Alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Unter 200 Euro einfach mit eurem Zahlungsbeleg.

Bitte steht uns zur Seite! Jede Spende hilft.

Herzlichen Dank!

Euer/Ihr

Dr. Rainer Marbach

Vorstandsvorsitzender gemeinnützige Stiftung Akademie Waldschlösschen“

SPENDENMÖGLICHKEITEN

Alle Spenden zu unserer Spendenkampagne #AWSmussbleiben! sind auf sicherem Wege per PayPal, Bankeinzug, Kreditkarte, paydirekt oder Überweisung zu tätigen.

Per Crowdfunding HIER spenden

Und natürlich auch direkt an:

Förderverein Stiftung Akademie Waldschlösschen

IBAN: DE44 2605 0001 0023 0014 80