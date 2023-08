Gebärmuttertransplantation für Transfrauen?

Foto: Pexels Nikita Korchagin

Im Februar führten James Smith, Professor am Imperial College London, und seine Kollegin Isabel Quiroga vom Oxford Transplant Centre die Gebärmuttertransplantation an einer verheirateten Frau durch, deren 40-jährige Schwester bereit war, ihre eigene zu spenden, nachdem sie bereits zwei Kinder zur Welt gebracht hatte. Die 34-jährige Empfängerin, die in England lebt und nicht namentlich genannt werden möchte, erhielt die Transplantation während einer mehr als neunstündigen Operation im Churchill Hospital in Oxford.

Es besteht die Hoffnung, dass in Zukunft Gebärmuttertransplantationen bei Transfrauen durchgeführt werden können, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Baby zu bekommen.

Aufgrund der unterschiedlichen Becken- und Gefäßanatomie, der Form des Beckens und Problemen mit dem Mikrobiom – dem Netzwerk von Mikroorganismen, die im menschlichen Körper leben - sei die Operation bei Transfrauen derzeit noch „technisch nicht machbar“, erklärte er. Wenn es Transgender-Transplantationen geben wird, dann sind sie vermutlich noch 10 bis 20 Jahre entfernt.

Gebärmuttertransplantationen sind derzeit seltene, kostspielige und experimentelle Eingriffe, die in der Regel auf Spenderorgane angewiesen sind. Sie werden häufig bei Menschen durchgeführt, die ohne Gebärmutter geboren wurden, damit sie schwanger werden und Kinder zur Welt bringen können. Die erste erfolgreiche Gebärmuttertransplantation fand 2014 an der Universität Göteborg in Schweden statt. Zwei Jahre später wurde die Operation erneut in den USA erfolgreich durchgeführt. Inzwischen sind weltweit etwa 50 Babys durch Gebärmuttertransplantationen zur Welt gekommen.