M&M – Pinkwasher des Jahres?

Wir wollen natürlich nicht gleich mit der Wertung ins Haus fallen. Aber zumindest diese queere Binsenweisheit zur Einstimmung auf unseren #pinkwashing Check von Mars' M&M: Fünf Farben in einer Packung machen noch lange keinen Regenbogen ...

× Erweitern BrauerPhotos / J.Reetz Bambi Marcury, Candy Crash, Agyness Champagne, Leni Bolt (Queer Eye), Pia Lorenaa (Model), Xenia Karen (Model), Lenny Murr, Fabian Fuchs, Natascha Ochsenknecht, Rafi Rachek, Hanna Sökeland, Alexander Schaefer (Prince Charming) Christopher Street Day - „Bunter Spass für Alle" am M&M’S Truck Nummer 16 in Berlin am 23.07.2022 Foto: BrauerPhotos / J.Reetz fuer M&M`S Mars GmbH

Innovation

Auch wenn M&M für sich in Anspruch nimmt, in den USA und Großbritannien eine mit der Community verbundene Marke zu sein, hat ihr erster Auftritt mit einem CSD Truck in Deutschland keinerlei Innovationswert. Der floskelhafte PR-Sprech, dass die „kultig-bunten Schokolinsen“ Menschen zusammen bringen ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. „Spaß ist der beste Weg, um sich mit anderen zu verbinden“. Da fehlt es einfach an jedem Grundlagenverständniss von D&I im deutschen Unternehmen der Firma Mars.

Authentizität

Dazu paßt, dass man sich mit dem CSD einen singulären Event herausgesucht hat und in den Jahren zuvor keinerlei Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Community hatte. Mars zeichnet sich durch ein besonders ignorantes Kommunikationsverhalten aus, bei dem es scheinbar dem Grundsatz folgt, keinerlei Response zu geben, wenn es sich nicht um die Verwirklichung eigenen Interessen handelt. Beispielhaft ist, dass Anfragen zum CSD Engagement einfach unbeantwortet bleiben. Bezeichnend ist auch, dass der Truck von Mars als einer der wenigen, das Paradenmotto komplett versteckt am oberen Rand des Wagens platziert und seine eigenen Produkte in den Vordergrund stellt.

Partizipation

Als Teilnehmende auf dem Wagen hat man sich neben angeblichen LGBTQ+ Mitarbeitern, von einer eigenen Diversitygruppe ist nichts bekannt, „Influencer*innen und bekannte Persönlichkeiten der Szene“ eingekauft. Medienvertreter wurden zur Mitfahrt eingeladen, aber von einer Platzverlosung oder Einladung an Gruppen der Community ist nichts bekannt. Von „Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung“ spricht man nicht nur, man lebt sie durch Offenheit und Vernetzung mit den Akteuren.

Kommunikation

Die Teilnahme am Berliner CSD wurde im firmeneigenen Hinterstübchen geplant und erst in den letzten Tagen vor dem Event öffentlich gemacht. Dabei hat man sich keinerlei gewachsener Medienstrukturen der Community bedient, sondern sich auf eine inhaltsschwache Pressemeldung beschränkt. Auf der deutschen M&M Seite gibt es keinen Anhaltspunkt für das CSD Engagement. Auf der Mars Unternehmensseite findet sich allerdings der Hinweis auf eine Betonung des

„kaufmännischen Und-Zeichens – ein charakteristisches Element im M&M-Logo, das dazu dient, die beiden Ms zu verbinden. Dies soll zeigen, dass die Marke die Menschen zusammenbringen will.“

Auf so etwas Beklopptes muss man erst mal kommen ...

Fazit

Wenn es nicht mit eigenen Augen gesehen wurde, wäre es nicht vorstellbar, eine solch desolate Kampagne in die Welt zu setzen. Sie ist gekennzeichnet von Banalität, Ignoranz und Inhaltslosigkeit ohne Respekt vor den Werten, der Geschichte und den Strukturen der Community.

Ein Symbol für die Überheblichkeit eines Unternehmens, das Farben mit Inhalten verwechselt.