Pride@Facebook im Interview mit Pride Live

In Hamburg trafen wir Klaus und Ben von der Facebook Diversity Gruppe Pride@Facebook und sprachen über die Veränderungen von Social Media im letzten Jahr und was die Gruppe nun für Projekte unterstützt. Facebook ist der offizielle Streaming Partner von Pride Live und spendet die regulären Kosten für ihren CSD-Wagen u.a. an den Hamburg Pride e.V.

Ben Moehlenhoff, Operations & Enablement Lead EMEA bei Facebook und Klaus Gorny, Corporate Comms Director DACH von Facebook engagieren sich beide im Netzwerk und sprachen mit Ulli Pridat von Pride Live über die Digitalisierung als Chance für die Zusammenarbeit mit der Community und welche Meilensteine das Netzwerk bereits erreicht hat.