5 Ideen zum Vereinfachen der Hautpflege

Wer sich in seiner Haut wohlfühlt, strahlt automatisch mehr Selbstbewusstsein und Anziehungskraft aus. Trotz des Einflusses auf das allgemeine Wohlbefinden, wird die Hautpflege von vielen Männern* vernachlässigt. Nicht selten ist der Mangel an Aufmerksamkeit komplizierten Abläufen geschuldet.

Wer zig Produkte im Badschrank stehen hat und morgens nicht weiß, wo er anfangen soll, lässt es meist ganz. Die hier arrangierten Tipps für eine vereinfachte Pflege können eine alltagstaugliche Routine fördern.

Gesichtsreinigung passend zum Hauttyp

Wer sich bereits mit dem Thema Hautpflege auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Grundlage für reine Haut die tägliche Reinigung darstellt. Männer* mit sensibler, trockener oder normaler Haut sollten zu sanften Waschgels ohne Seife und Alkohol greifen, die wenig Schaum erzeugen und einen neutralen pH-Wert aufweisen. Wer sich an diese Empfehlung hält, muss weniger experimentieren und sollte zügig ein passendes Produkt finden, das täglich zum Einsatz kommen kann. Männer*, die zu fettiger Haut und Pickeln neigen, wählen schäumende Produkte mit stärkerer Reinigungskraft und Salicylsäure. Letztere ist ein Inhaltsstoff, der auch bei Akne Verwendung findet und die Hauterneuerung ankurbelt sowie hautbesiedelnde Bakterien hemmt.

Gesichtsrasur – Trockenrasierer schonen und sparen Zeit

Ob Auftragen von Pre-Shave, Einwirkzeit des Rasierschaums oder mehrfaches Auswaschen der Klingen: Die Nassrasur ist eine zeitaufwändige Prozedur, die so manchen Mann wertvolle Nerven kostet. Nicht zu vergessen das erhöhte Risiko für Hautirritationen und Schnittverletzungen. Wesentlich komfortabler, schonender und schneller gelingt die Gesichtsrasur hingegen mit einem elektrischen Trockenrasierer.

Männer* mit sensibler Haut sollten sich vor dem Kauf allerdings über die Vor- und Nachteile von Folien- und Rotationsrasierern informieren. „Im Allgemeinen gelten Folienrasierer als wesentlich sanfter zur Haut, da über den Rasierklingen eine Metallfolie angebracht wurde, die gerade empfindliche Haut schützt“, erklärt das unabhängige Verbraucherportal der Gesellschaft für digitale Kaufberatung aus Schwerin in einem Ratgeber rundum Rasierer. Insbesondere für feinere Barthaare sei diese Art von Trockenrasierer ideal. Rotationsrasierer haben keine derartige Schutzfolie für die Haut, stattdessen rotierende Rasierköpfe, die sich gleichzeitig bewegen. Weil sich die einzelnen Rasierköpfe an die Gesichtskonturen anpassen, werden schwer erreichbare Stellen bequemer erreicht.

Tipp für Paare: Um Hautirritationen vorzubeugen, sollte jeder seinen eigenen Bartrasierer verwenden. Teil ihr euch einen Rasierer, besteht ein höheres Infektionsrisiko. Nutz ihr zweierlei Rasierer des gleichen Typs, solltet ihr sie entsprechend markieren, um Verwechslungen auszuschließen.

Gesichtspflege + Sonnenschutz

Der Sonnenschutz für die Haut kann im Sommer ordentlich nerven. Vor allem im Gesicht, das der UV-Strahlung in der Regel täglich ausgesetzt ist. Gut, wenn die Gesichtspflege, die sowieso jeden Morgen aufgetragen wird, diesen Job zusätzlich übernimmt und Sonnenbrand vorbeugt. So muss für das Sonnenbad kein zusätzliches Produkt angeschafft werden und der UV-Schutz wird bequem in die tägliche Routine der Hautpflege integriert. Das spart kostspare Zeit und Nerven. Gesichtscremes mit Lichtschutzfaktor sollten aber dennoch möglichst leicht sein, schnell einziehen und keinen öligen Film hinterlassen. Leicht mattierende Produkte sind optimal.

Tipp: Wie sich der richtige Lichtschutzfaktor für den individuellen Hauttyp berechnen lässt, auf der Internetpräsenz von Hautarzt Dr. med. Erik Senger hautarzt-senger.de zum Nachlesen.

Lotion und Duft vereint

Ein weiteres Produkt, dass sich durch kombinierte Alternativen ersetzen lässt, ist das Parfüm beziehungsweise das Rasierwasser (Aftershave). Körperlotionen mit attraktiven Düften machen diese überflüssig. Die Lotion sollte schnell einziehen, um sich zügig nach der Körperpflege anziehen zu können, ohne dass die Textilien an der Haut kleben. Welche Düfte sich eignen, ist eine Typfrage:

Elegant: Sind Lederschuhe und maßgeschneiderte Sakkos der alltägliche Look, runden holzige Düfte mit würzigen Noten den Auftritt gekonnt ab.

Sportiv: Wer eher selten im Anzug das Haus verlässt, sondern sportlich in Jeans und Shirt, kann sich häufig mit Bergamotte-Nuancen und Zitrusdüften identifizieren.

Experimentierfreudig: Männer* mit kreativem Modegeschmack, die sich über ihren Kleiderschrank immer wieder neu erfinden, können mit Zeder-Aromen punkten.

Haut und Haar in einem Rutsch reinigen

Damit unter der Dusche der gesamte Körper mit einem Produkt gereinigt werden kann, braucht es eine hochwertige 2-in-1-Lösung. Auch hier sind pH-hautneutrale Formeln ratsam, welche die Haut sanft reinigen und nicht austrocknen. Unter anderem werden dahingehend erfrischende Duschgels beziehungsweise Shampoos mit Aloe Vera angeboten.