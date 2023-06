Klingeninnovationen von Gillette

Highlight sind dabei die neuen, innovativen ProBlades-Klingen, die für eine besonders komfortable und gleichzeitig glatte Rasur sorgen.

Seit April sind zudem verbesserte Klingen der Serien Fusion5, SkinGuard und Mach3 im Handel erhältlich. Die Premiumklingen der Gillette ProGlide, ProShield, Fusion5 sowie SkinGuard Rasierer werden im Gillette Traditionswerk in Berlin hergestellt. Seit über 85 Jahren werden an diesem Produktionsstandort unter dem Motto

„Innovation trifft Präzision"

Qualitätswaren produziert.

In der ProGlide und ProShield Familie führt Gillette die langanhaltend scharfen ProBlades Klingen ein. Durch die spezielle Anordnung zweier unterschiedlicher Klingen wird ein maßgeschneidertes Rasurerlebnis erzielt. Die ProGlide Klingen enthalten vier ultra-dünne und extrem scharfe ProBlades Klingen, die mit einer speziellen, diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung hergestellt werden. Sie benötigen bis zu 10% weniger Kraft beim Schneiden, was für spürbar weniger Ziehen und Reißen während der Rasur sorgt. Die fünfte Klinge hat eine breitere Klingenspitze, um Hautirritationen und Schnittverletzungen zu vermeiden. In Kombination sorgen die Klingen so für eine ultimativ glatte, aber dennoch komfortable Rasur.

Erstmalig für Gillette Rasierer werden die ProGlide Klingen zudem mit einem innovativen dreifachen Klingenstabilisator ausgestattet. Dieser hilft dabei, dass die Klingen einen optimalen Abstand zueinander einhalten und sorgt dafür, die Kontaktzeit der Klinge mit dem Haar sowie das Flattern der Klingen für mehr Präzision und einen sauberen Schnitt zu reduzieren. Ein um 12% vergrößerter Gleitstreifen ermöglicht ab sofort eine noch bessere Gleitfähigkeit.

