Off with your hair! Dauerhafte Haarentfernung dank IPL

#7DaysofBeauty: Die Haarentfernung per IPL, also per „Intensed Pulsed Light“-Technologie ist keine Neuerung, das Angebot an IPL-Produkten für Männer allerdings war lange Zeit rar und selten. Mit dem Silk-expert Pro 5 PL5115 erweitert Braun nun sein IPL-Produktportfolio um ein Tool, das auf die Bedürfnisse des männlichen Körpers ausgerichtet ist. Dieses verfügt über einen breiteren Aufsatz, der besonders für größere Körperbereiche wie etwa die Brust oder den Rücken geeignet ist. Dauerhafte Haarentfernung für zu Hause? So geht's.

Einige Körperareale wie der Rücken sind schwer zu erreichen und eine Haarentfernung ist oft umständlich oder nur mit Partner möglich. Außerdem verfügen auch Männer mitunter über sensible Haut, die auf großflächige Rasur mit Irritationen reagiert. Dabei wünschen sich viele Männer eine glatte Haut – egal, ob aus rein ästhetischen Gründen oder ganz praktischen, weil sie beispielsweise beim Sport noch besser performen oder lästige Gerüche vermeiden wollen. IPL-Geräte senden Lichtimpulse in die Haut. Diese Lichtimpulse erhitzen das Melanin im Haar, wodurch dieses ausfällt und die Haarwurzel zum Einschlafen gebracht wird. Die Haare fallen aus und das Nachwachsen neuer Haare wird verhindert. Mit bis zu 125 Lichtblitzen1 pro Minute schafft das Braun Silk-expert Pro 5 IPL eine hohe Geschwindigkeit und damit eine sehr gute Effizienz. Besonders sicher ist das Silk-expert Pro 5 dank der einzigartigen SensoAdaptTM-Technologie. Der integrierte Sensor scannt den Haut- und Haarton der jeweiligen Körperstelle bis zu 80 Mal pro Sekunde und passt die Lichtintensität automatisch und kontinuierlich an.

Während der Startphase, die 4 bis 12 Wochen dauert, sollte das Gerät einmal wöchentlich auf den entsprechenden Körperregionen angewendet werden. Danach kann die Häufigkeit an das individuelle Haarwachstum angepasst werden. Die Haarentfernung mit der IPL-Technologie ist am effektivsten bei einem hellen bis mittleren Hautton und naturblondem bis dunklem Haar. Nicht empfohlen ist die Anwendung bei sehr hellem Blond, rotem, grauem oder weißem Haar, da hier zu wenig Melanin vorhanden ist, um die Lichtenergie zu absorbieren.