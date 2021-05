Oh, my hair! So bleiben deine Haare stark und glänzend

×

#7DaysofBeauty: Im Durchschnitt hat jeder Mensch circa 100.000 Haare auf dem Kopf. Je nach Herkunft und Geschlecht auch etwas weniger. Die Haarfarbe macht ebenfalls einen Unterschied. Wir haben folgende Tipps zusammengetragen, damit jedes Einzelne deiner Haare auch in Zukunft stark und glänzend bleibt.

Waschen ja, aber bitte nicht zu häufig. Das sogenannte Sebum, das deine Talgdrüsen tagtäglich produzieren, versorgt deine Haare mit Feuchtigkeit und ist verantwortlich für ein glänzendes Äußeres. Damit das Sebum seine Wirkung entfalten kann, muss es etwa einen Tag lang auf den Haaren verbleiben. Notorische Shampoo-Benutzer sollten deshalb ihre Gewohnheiten überdenken. Oft reicht es aus, das Haar alle zwei bis drei Tage zu waschen – selbst bei (mäßigem) Gebrauch von Styling-Produkten.

Für den Schutz der Haare solltest du ebenso darauf achten, dass das Wasser nicht zu heiß ist. Das Gleiche gilt für den Föhn, den sowieso nur Männer mit langen Haaren benötigen. Hitze kann die Haarstruktur aufbrechen und die Haare austrocknen. Auch wildes Handtuchrubbeln ist nicht gut. Besser ist es, sanft mit dem Handtuch in Richtung des Haarwuchses zu streichen.

× Erweitern Foto: Adobe Stock / Cookie Studio

Haare wollen gepflegt werden. Nach dem Waschen trägst du einen Conditioner auf, der wie ein Moisturizer funktioniert. Das ist vor allem für Männer mit dickem, strohigem Haar ratsam, da Conditioner gleichzeitig dazu beitragen, dass sich deine Haare nicht verknoten. Alternativ kannst du auch einmal die Woche ein Ei aufschlagen und es einmassieren. Eier sind voll von Proteinen und Schwefel und stärken die Haarfollikel. Pro-Tipp: Im Sommer etwas von der Sonnencreme auch auf die Kopfhaut und die Haare auftragen, damit auch sie vor schädlichen UV-Strahlen geschützt werden.

Um das bereits erwähnte Sebum bestmöglich zu verteilen, empfiehlt es sich, dein Haar regelmäßig zu bürsten, sodass dein natürliches Feuchtigkeitsdepot nicht nur an den Haarwurzeln dümpelt, sondern bis in die Haarspitzen gelangt. Außerdem regt das Bürsten die Blutzirkulation in der Kopfhaut an – Haarwurzeln werden so besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.

Generell solltest du bei deiner Ernährung auch den Bedürfnissen deiner Haare nachkommen. Besonders wichtig für kräftiges Haar sind die Vitamine A, B, C und E. Für einen Wachstums-Boost kannst du Zink zu dir nehmen, das unter anderem in Hülsenfrüchten, rotem Fleisch oder Eiern enthalten ist. Viele Reformhäuser und Apotheken führen aber auch Nahrungsergänzungsmittel, die auf die Kräftigung der Haare ausgerichtet sind.