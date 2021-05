You look great!

#7DaysofBeauty: Eine Woche lang haben wir dir die besten Tipps rund um Body, Hair und Skin vorgestellt. Zum Abschluss unserer Beauty Week erklären wir dir außerdem, wie du deine Garderobe richtig pflegst und hegst. Für alle Feature unseres Specials einfach auf den „7 Days of Beauty“-Tag am Ende dieses Artikels klicken.

Der am besten angezogene Mann der Welt?

Foto: frankocean.tumblr.com Frank Ocean Frank Ocean

Jedes Jahr veröffentlicht die britische GQ eine Liste der Männer im Showbusiness, die sich auf den roten Teppichen dieser Welt besonders viel Mühe gegeben haben. 2020 schaffte es Schauspieler Timothée Chalamet auf die Poleposition. Im Vorjahr landete er bereits auf Platz drei. Die GQ-Autoren vergleichen seinen Stil mit dem von David Bowie und Fred Astaire und loben sein Talent, auch ausgefallene Designer tragen zu können, ohne dabei zu angezogen auszusehen. Armie Hammer, der in „Call Me by Your Name“ Timothées Liebhaber spielte, hat es übrigens auf Platz 21 des Rankings geschafft und taucht das erste Mal in der Liste der britischen GQ auf.

Mit Frank Ocean (Sänger, „Super Rich Kids“), Cody Fern (Schauspieler, „American Horror Story“) und Troye Sivan (Sänger, „My My My“) befinden sich auch einige LGBT-Promis unter den Top 50. Wie deine Garderobe mit ganz einfachen Tricks noch besser aussieht und wie du sie richtig pflegst, verraten wir dir hier.

LABELS LABELN

Ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Jeans von Label A nicht so gut sitzt wie die von Label B? Und das, obwohl du beide Paar Hosen in der gleichen Größe gekauft hast? Häufig weichen die Maße um wenige Zentimeter voneinander ab. Deshalb solltest du dir notieren, welche Größen welcher Labels deinem Körper am meisten schmeicheln. Sie sind außerdem eine gute Referenz für das Online-Shopping weniger bekannter Marken. Häufig führen diese eine Tabelle, in der sie ihre Größen mit denen großer Labels vergleichen.

PROBIER’S MAL MIT GEMÜTLICHKEIT

Was genau stellst du beim Shopping in der Umkleide an? Drehst du dich? Guckst du, dass das gewünschte Teil auch von hinten gut aussieht? Hast du vielleicht einen Freund dabei, der dich bei der Auswahl berät? Sehr gut. Und jetzt setz dich hin. Ernsthaft. Setz dich hin und probiere aus, wie sich der Stoff verhält, wenn du nicht gerade stehst oder gehst. Insbesondere eng anliegende Kleidung kann dann nämlich zum Problem werden und dich aussehen lassen wie die sprichwörtliche Presswurst.

DER TEUFEL STECKT IM SCHNÜRSENKEL …

Schuhe, insbesondere Sneaker, können schon mal ein kleines Vermögen kosten. Umso ärgerlicher ist es, wenn irgendwann vom Glanz vergangener Tage nicht mehr viel übrig ist. Wenn alles Schrubben und Scheuern nichts mehr bringt, versuch’s doch mal mit einem frischen Paar Schnürsenkel! Da sie häufig aus Stoff bestehen und nicht wie Leder abgewischt werden können, zeigen sie als erstes Gebrauchsspuren und lassen deine Schuhe buchstäblich alt aussehen. Also, öfter mal die Schnürsenkel wechseln – oder ab mit ihnen in die Waschmaschine.

… und in den Socken:

Socken sollten entweder den gleichen Farbton wie deine Hosen haben (z. B. Schwarz auf Schwarz) oder einen Kontrast bilden (z. B. Schwarz auf Weiß). Socken, die farblich zwar ähnlich, aber nicht identisch sind (z. B. Schwarz auf Dunkelgrau), können einen ganzen Look kaputtmachen.

× Erweitern Foto: Adobe Stock / Jacob Lund

OUT WITH THE OLD, IN WITH THE NEW

Wir alle haben Teile in unserem Kleiderschrank, die wir am liebsten jeden Tag tragen würden. Dabei sollten Shirts, Hosen und Schuhe immer rotieren. So vermeiden wir, sie zu schnell abzunutzen, und haben länger Freude an unseren Lieblingen.

Wer seine Garderobe einmal so richtig ausmisten möchte, aber Schwierigkeiten hat zu entscheiden, welche Teile ihre Halbwertszeit überschritten haben und welche nicht, dem verraten wir an dieser Stelle einen einfachen Trick. Häng alle deine Sachen mit dem Bügel in eine Richtung auf. Immer wenn ein Teil getragen wurde, drehst du den Bügel um. Alle Kleidungsstücke, die du länger als drei Monate nicht benutzt hast, fliegen raus.

WARTUNGSARBEITEN

Die Pflege deiner Garderobe ist mindestens genauso wichtig wie die Wahl der richtigen Klamotte.