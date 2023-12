Regelmäßiges Training fördert die Gesundheit und macht schöne Muskeln – doch nicht jeder ist zum Gymbro geboren und selbst die besten Vorsätze scheitern oft an vollen Terminkalendern. Das EMS-Training bietet eine effektive Lösung für Couchpotatoes und Vielbeschäftigte gleichermaßen: Schon zwei Mal 20 Minuten pro Woche können sichtbare Erfolge schaffen. In diesem Beitrag erfährst Du: wie EMS funktioniert und warum es so effektiv ist, für wen diese Trainingsmethode geeignet ist und welche EMS-Systeme ideal für das Workout zuhause sind.

WAS PASSIERT?

EMS steht für Elektromyostimulation, also ein Muskeltraining mit elektrischen Impulsen. Diese Impulse werden über einen speziellen Anzug auf die Haut übertragen und erzeugen rhythmische Muskelkontraktionen. Damit kopiert das EMS-System einen natürlichen Mechanismus: Auch unser Gehirn sendet elektrische Signale über die Nervenfasern an den Muskel, um diesen anzuspannen.

WARUM EMS?

Die Trainingsimpulse intensivieren die Wirkung einfacher Übungen. Die ausgelösten Kontraktionen sind sehr intensiv und trainieren auch tiefe Muskelschichten, die sonst nur schwer erreichbar sind. Zudem kann das System mehrere Muskelgruppen gleichzeitig ansteuern, so dass zum Beispiel bei Kniebeugen auch der Rumpf mittrainiert wird.

UND SONST?

Beim traditionellen Krafttraining rechnet man mit Trainingseinheiten von mindestens 45 Minuten, am besten 1-2 Stunden mehrmals pro Woche. Mit EMS dagegen genügen bereits 2 x 20 Minuten pro Woche, um die Fitness messbar zu steigern. Durch die Intensität der Trainingsimpulse kann man das EMS-Workout für jedes Leistungsniveau anpassen und kontrolliert steigern – ohne dass die Gelenke zusätzlich belastet werden! Damit ist diese Methode deutlich gelenkschonender als traditionelles Krafttraining, wo jedes Mehr an Gewichten und/oder Wiederholungen stets auch eine Mehrbelastung der Gelenke bedeutet.

MIT EMS DEN GANZEN KÖRPER TRAINIEREN STATT JEDEN TAG EINE ANDERE MUSKELGRUPPE

„Montags mach ich Brust und Arme“ – solche Diskussionen um Trainingstage und Übungsfolgen hört man beim klassischen Krafttraining häufig. Gerade für Anfänger ist es eine echte Herausforderung, die zahlreichen Übungen sinnvoll zu kombinieren und korrekt auszuführen. EMS dagegen ermöglicht ein Ganzkörpertraining mit nur wenigen einfachen Übungen und gleichzeitiger Stimulation mehrerer Muskelgruppen. Das vermeidet einseitige Belastungen und trainiert insbesondere die Core-Muskulatur. Das sorgt für eine bessere Haltung und hilft, Rückenschmerzen vorzubeugen.

EMS-Training war bis vor kurzem nur in speziellen Studios möglich. Mit den neuen EMS-Systemen kannst du allerdings absolut flexibel trainieren – ohne Anfahrt & Terminbuchung.

Das EMS-Komplett-Set von myostyle beispielsweise, mit innovativer Mittelfrequenz-Technologie und intuitiver Bedienung durch die Smartphone-App kann bequem online bestellt werden. Das EMS-System ist auch für Anfänger einfach und sicher zu bedienen. Die App führt Schritt für Schritt durch das Workout und bietet maßgeschneiderte Programme für jedes Fitnessziel: vom ästhetischen Bodyforming bis zum Gesundheitstraining für Ältere. Wer die klassischen Studio-Anzüge kennt, wird vom Tragekomfort des kabellosen myostyle Smart Suits begeistert sein – last but not least ist das Design absolut instagram-tauglich!