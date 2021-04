Diese Fitness-Trends sucht Deutschland

Ein Suchmaschinengigant aus dem kalifornischen Mountain View ist immer wieder – und völlig nachvollziehbar – Gegenstand von Kritik. Er sitzt zum Beispiel auf dem wohl weltweit größten Datenschatz für die Trendforschung. Dieser macht es möglich, ziemlich exakt darüber Auskunft zu geben, was, wer, wo auf der Welt so alles spannend und interessant findet.

Die Sportnahrungsmarke MYPROTEIN hat sich die frei zugänglichen Suchstatistiken, die Google Trends, einmal genauer angesehen und die beliebtesten Fitness-Trends der Deutschen herausgelesen. Mit ziemlich überraschendem Ergebnis, liebe Muskelpumper und Jogger: Eine fernöstliche Traditionssportart verweist alle modernen und klassischen Workouts auf die Plätze.

Mehr als ein Drittel sucht nach Yoga

Foto: Damir Spanic / CC0 / unsplash

Trotz gleich zweier Bundesligen und dem Ortsverein TSV Klein Berkel-Wangelist ist Fußball nicht auf dem Treppchen der im Internet nach ihrem Workout Suchenden gelandet. Yoga ist die Top-Fitnessaktivität in Deutschland: Satte 36 Prozent aller Google-Suchanfragen zum Thema Fitness und Bewegung beinhalten Suchbegriffe, die mit Yoga assoziiert sind. Der erst in den Großstädten kultivierte Mattensport der Hipster-Generation hat es inzwischen auch in die entlegensten Gegenden geschafft. Fast kein Fitnessstudio und kein Sportverein kommt heute um fernöstliche Work-Life-Balance-Kurse herum. Die Expert*innen von MYPROTEIN dazu genauer:

Tatsächlich sind laut der Gesellschaft für Konsumforschung 3 Millionen Deutsche Yogis und weitere 12,5 Millionen sind daran interessiert. Berlin ist mit mehr als 300 Studios Deutschlands Yoga-Hotspot, in München sind es rund 200.

Und das ist auch gut so, denn die Übungen für die Verbindung von Körper und Geist können von Menschen jeden Alters und Fitnessniveaus praktiziert werden und sind wissenschaftlich erwiesen tatsächlich ein Stresskiller für den gesamten Organismus. Müssen wir noch erwähnen, dass der gute alte Volkssport Wandern nur mit mageren 22 Prozent für Suchanfragen sorgt, und Bodybuilding mit 13 Prozent und Joggen sogar nur noch gerade so zweistelligen 11 Prozent folgen?

Darauf einen Yogi-Tee!