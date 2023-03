Unser Video des Tages: Aston King beim Yoga

× Erweitern Foto: astonking.com Yoga kam im 18. Jahrhundert nach Deutschland und begeisterte einige der oberen Schichten, seit den 1950ern ist es ein Wellness-Massenphänomen, das guttut

Foto: @astonking.com Aston King

Auch diesen Montag wollen wir mit einem Video von Hardcore-Blogger und Sportler Aston King inspirieren. Das große Thema ist, #mensch sieht es sofort: Yoga.

Weltweit gibt es unzählige Arten, Methoden und Techniken des Yoga, doch allen gemeinsam ist ihr Ziel: die Befreiung des Menschen vom Leiden. Und das ist genau das, was der womöglich großstadtgeplagte Mensch am meisten braucht.

Stress am Arbeitsplatz oder mit der Familie, Verkehrschaos, laute Menschenmassen, aber auch Unzufriedenheit mit sich selbst und gar persönliches Scheitern sind Leidensfaktoren, die wahrscheinlich jeder/m Erwachsenen bekannt sind. Kein Wunder also, dass die Gemeinde der Yoga-Anhänger*innen immer weiter wächst: Fast vier Millionen sollen es allein in Deutschland sein. Auch Internet-Star Aston King geht es durch Yoga besser. Dir vielleicht auch bald? astonking.com