Genfer Patient ohne HIV

Ein Mann, der als "Genfer Patient" bezeichnet wird, ist der jüngste HIV-Infizierte, bei dem eine Heilung festgestellt wurde. Eine Studie dazu wird heute in Brisbane im Rahmen des 26. Kongresses der International AIDS Society vorgestellt. Bislang galten fünf Menschen als "geheilt" von HIV: die Patienten in Berlin, London, Düsseldorf, New York und City of Hope, Kalifornien. Alle hatten eine Knochenmarktransplantation zur Behandlung schwerer Krebsfälle und erhielten Stammzellen von einem Spender mit einer Mutation des CCR5-Gens. Diese Mutation ist dafür bekannt, dass sie das Eindringen von HIV in die Körperzellen verhindert. Im Jahr 2018 erhielt der Genfer Patient ebenfalls eine Stammzelltransplantation zur Behandlung einer besonders aggressiven Form von Leukämie. Doch diesmal stammte das Transplantat von einem Spender, der die CCR5-Mutation nicht trug. Doch auch 20 Monate nachdem der Mann die antiretrovirale Behandlung abgesetzt hatte, haben die Ärzte der Genfer Universitätsklinik keine Spur des Virus in seinem Körper gefunden, so die Forscher.

"Was mit mir geschieht, ist großartig, magisch", sagte der Genfer Patient in einer Erklärung. Der Patient wurde 1990 mit HIV diagnostiziert. Er hatte bis November 2021 antiretrovirale Medikamente eingenommen, als seine Ärzte ihm rieten, die Behandlung nach der Knochenmarktransplantation abzusetzen. Sharon Lewin, die Präsidentin der Internationalen AIDS-Gesellschaft, sagte, der Fall sei "vielversprechend".

Während diese Fälle langfristiger Remission die Hoffnung wecken, dass HIV eines Tages wirklich geheilt werden kann, ist das Verfahren der Knochenmarktransplantation keine Option für die Millionen von Menschen, die weltweit mit dem Virus leben. Es besteht jedoch die Hoffnung, unerwartete Erkenntnisse über die Beseitigung und Kontrolle der viralen Reservoirs zu erhalten. AFP