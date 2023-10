It’s a Match – 6 Arten zu Daten

× Erweitern Foto: Pixabay.com ©PublicDomainPictures CC0 Public Domain Paar Den Moment gemeinsam genießen – ein erstes Date ist immer besonders aufregend.

Eine langfristige Beziehung kann eine tolle Sache sein, sicherer Hafen und Wohlfühlort. Aber auch die Zeit zwischen den Beziehungen sowie das Singleleben haben eine Menge Vorteile. Einer dieser Vorteile liegt in der Möglichkeit zu daten, interessanten, neuen Menschen näherzukommen, das Kribbeln im Bauch zu spüren. Dabei muss es nicht zwangsläufig um die Suche nach einer festen Partnerschaft gehen. Auch und vor allem eine gewisse Unverbindlichkeit können Spaß machen. Und die Dating-Optionen haben sich in den letzten Jahren allein durch den Zugriff auf Dating-Apps und Co. stark weiterentwickelt. Von der zwanglosen Verabredung bis zum Escort-Service – wir verraten, welche Arten zu Daten es gibt.

Gelegenheitsheitsdating

Das Gelegenheitsdating – oder auch Casual Dating – ist eine Art des Datings, bei der es vor allem darum geht, ganz unverbindlich Spaß zu haben und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Für das Casual Dating gilt das gleiche wie für den Casual-Look in der Mode: Hauptsache entspannt und unkompliziert. Es gibt keine ernsthaften Verpflichtungen oder Gedanken an eine langfristige Beziehung. Das kann natürlich kompliziert werden, wenn sich bei einer Partei doch tiefergehende Gefühle einstellen. Daher funktioniert ein Casual Dating nur, wenn es vorab klare Absprachen gibt. Man sollte dem Date gegenüber unbedingt ehrlich sein und mit offenen Karten spielen. Konkret bedeutet das, bereits vor dem ersten Date zu kommunizieren, dass man nicht an einer festen Beziehung interessiert ist und gegebenenfalls noch andere Dating-Partner*innen trifft.

Online-Dating

Mit dem Aufkommen von Dating-Apps und Dating Websites ist eine neue Dynamik in die Dating-Landschaft gekommen. Fluch oder Segen – manch einer ist sich da nicht so sicher. Zum einen ist Online-Dating großartig, weil man so viele verschiedene Menschen treffen kann wie nur selten im echten Leben. Und wer gerade stressige Zeiten erlebt, freut sich über die Möglichkeit, vom heimischen Sofa aus nette neue Bekanntschaften zu knüpfen. Auf der anderen Seite kann die hohe Anzahl der Nutzer*innen von Dating-Apps sowie das Gefühl, von diesen bewertet zu werden, schnell überfordern.

Auf jeden Fall ist das Interesse am Online-Dating groß. Einer Bitkom-Umfrage zufolge haben 34 % der 16- bis 29-jährigen, 39 % der 30- bis 49-Jährigen und 33 % der 50- bis 64-jährigen Internetnutzer*innen schon einmal nach Partnerschaften oder Begegnungen auf einschlägigen Dating-Portalen und über Apps gesucht. 61 % der Befragten haben online sogar schon einmal eine feste Partnerin bzw. einen festen Partner gefunden.

Wichtig ist es, auch beim Online-Dating offen und ehrlich zu sein und anzugeben, ob man auf der Suche nach einem Casual-Date oder einer festen Beziehung ist.

× Erweitern Foto: Pixabay.com ©Mohamed_hassan CC0 Public Domain Fahrradtour bei Sonnenuntergang Den Weg in eine gemeinsame Zukunft beschreiten? Beim Dating heißt es: Alles kann, nichts muss.

Speed-Dating

Beim Speed-Dating handelt es sich um ein strukturiertes Dating-Format. Der Veranstalter gibt den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, binnen kurzer Zeit mehrere potenzielle Partner*innen kennenlernen zu können. Mit jeder teilnehmenden Person kann man ein paar Minuten verbringen und seine wichtigsten Fragen loswerden. Ist jemand dabei, den man näher kennenlernen möchte und dem es ebenso geht, erhält man die Kontaktdaten des anderen, um ihn nach der Veranstaltung kontaktieren und ein weiteres Date verabreden zu können.

Speed-Dating erscheint als sehr spielerische Form des Datings, sollte aber dennoch ernst genommen werden. Denn dieses Dating-Format kann hilfreich sein, wenn man aufgrund der Arbeit oder anderer Verpflichtungen nicht viel Zeit hat, sich zu verabreden oder Leute kennenzulernen. Ob das Gegenüber grundsätzlich Interesse an einer festen Partnerschaft hat oder eher an lockeren Treffen interessiert ist, muss daher genauso geklärt werden, wie bei anderen Formen des Datings.

Langzeit-Dating

Langzeit-Dating bedeutet viele Dates über einen langen Zeitraum. In der Regel verabredet man im Zeitraum des Langzeit-Datings auch keine Dates mit anderen potenziellen Partner*innen. Man konzentriert sich voll und ganz auf eine Person. Es geht darum, eine starke und dauerhafte Bindung aufzubauen, bevor man diese als feste Beziehung bezeichnet, die vielleicht sogar mit der Absicht oder Erwartung besteht, dass sie zu einer Ehe oder einer Lebensgemeinschaft führt. Es geht also auch und vor allem darum, gemeinsame Interessen und Werte auszuloten und entsprechend unterschiedliche Dinge zu unternehmen – vom gemeinsamen Essen über den Kinobesuch und das Treffen mit Freunden bis hin zum Wochenendausflug.

Blind Dates

Bei einem Blind Date verabredet man sich mit einer Person, die man noch nie zuvor gesehen hat und über die man nichts bis sehr wenig weiß. Ein Blind Date kann aus dem Online-Dating entstehen oder ein*e Freund*in, ein*e Kolleg*in oder ein Familienmitglied spielt den Kuppler und bringt zwei Menschen mit ähnlichen Interessen zusammen. Die Idee hinter dem Blind Date ist, die andere Person ohne Vorurteile oder Erwartungen kennenlernen zu können.

Wer sich zu einem Blind Date verabredet, sollte die Person immer an einem öffentlichen Ort treffen. Zudem sollte man eine unverbindliche Art der Verabredung wählen, bei der jeder die Möglichkeit hat, sich schnell wieder zu verabschieden, wenn man merkt, dass es nicht so gut läuft. Ein gemeinsamer Cafébesuch, ein Abendessen oder Lunch sind immer eine gute Idee. Schön ist auch der gemeinsame Besuch einer Ausstellung oder einer Veranstaltung – so dass man gleich ein Thema hat, über das man immer wieder den Gesprächseinstieg finden kann.

Escort-Service

Wer vollkommen unverbindlich eine nette Zeit mit einer interessanten und zugewandten Person verbringen möchte, kann auch ein wenig Geld in die Hand nehmen, um einen Escort-Service in Anspruch zu nehmen. Ein Escort bietet Begleitung gegen Bezahlung an. Man könnte sagen, ein Escort ist ein professionelles Date. Dabei kann es um eine Begleitung zu geschäftlichen Angelegenheiten, zum Abendessen oder zu unterschiedlichsten Veranstaltungen gehen. Das gebuchte Date kann wenige Stunden oder mehrere Tage dauern. Escort-Services werden vor allem gerne in Anspruch genommen, wenn man allein in einer neuen Stadt ist oder wenn man ohne feste Partnerschaft ist, aber für eine bestimmte Veranstaltung eine Begleitung erwartet wird. Bei der Inanspruchnahme eines Escort-Services kann man sichergehen, dass das Date eloquent ist und weiß, wie man sich in bestimmten Situationen verhält und sein Gegenüber bestens unterhält.

Fazit

Es gibt nicht den einen richtigen Weg, sich zu verabreden. Jeder wählt den Weg, der für ihn am besten ist und entscheidet für sich und mit dem*der Dating-Partner*in, was daraus wird.