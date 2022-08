Die Top 5 Tipps für den schönsten Tag: Queers heiraten. Mit Spaß.

Hier also unsere Top 5 Inspirationen für die wichtigsten Zutaten für eine gelungene Hochzeitsfeier. Der Autor ist selbst verheiratet (!) und hat alle Tipps im Selbstversuch mindestens durchdacht. Noch ein Zwinkersmiley.

1. Termine, Termine, Termine

× Erweitern Foto: Jo Szczepanska / unsplash.com / CC0 Wenn die Hochzeitsvorbereitungen schon bei der Terminsuche so aussehen, springe erstmal zu Punkt 5

Okay. Das Schlimmste zuerst. Nicht spaßig. Zumindest, wenn DER Termin unbedingt mit dem Verwaltungsakt im Standesamt korrespondieren soll. Zwar sind die Corona-Einschränkungen weitestgehend aufgehoben, Wunschtermine sind aber dennoch in den meisten Standesämtern heiß begehrte Mangelware und Zahlenmystiker*innen, die 22-12-22 oder ähnlich unvergessliches übers Arschgeweih tätowieren wollen, hätten früher aufstehen müssen. Oder haben spontan Glück? Statt konkretem Tipp hier also drei Worte: Google -> Wohnort + Hochzeitstermin1

Wer es entspannter sieht mit dem Behördenkram, kann natürlich den Termin für die Feierlichkeiten nach allen Regeln der Romantikkunst gemeinsam austüfteln.

2. House of cards

Ein Termin will verbreitet werden. Dieser eine sogar ganz besonders dringend und so, dass er beim Empfänger hängen bleibt. Eine Facebookveranstaltung fällt also schon mal aus. „Wer schreibt, der bleibt“ heißt es nicht nur im Volksmund, den Redaktionen der Zeitungen und an der Universität, sondern auch im Weddingplaner-Knigge: Das von uns ausgesuchte Modell „Regenbogenliebe“ heißt wirklich so und kann HIER in Auftrag gegeben werden. Oder als Ausgangspunkt für weitere Inspiration genutzt werden.

3. Du bist so heiß auf dem Vulkan

Ja, auch eine Schlagerhochzeit kann Mensch machen. Aber dem hat sein Hirn – vielleicht wegen sieben Fässern Wein – einen kleinen Streich gespielt. Wer „auf dem“ richtig gelesen hat und stutzig ist, dem verrät die Kollegin HIER zwei wirklich sehr kreative Orte für das Ja-Wort. Der Phantasie sind bei der Wahl des Hochzeitsrefugiums heute wirklich keinerlei Grenzen mehr gesetzt bzw. solche unüberwindbar. Gibt es in Nordkorea Vulkane?

× Erweitern Wife found her husband in Bed With Another guy, he's gay Symbolfoto: Paar Foto erstellt von jcomp - de.freepik.com

Beliebte Frage des Bierkumpels, kurz bevor er seine Frau mit einem anderen Penis betrügt: ‚Wer trägt denn bei euch das Kleid'? Antwort: ‚Das recht Stäbchen ist übrigens die Gabel'. Bevor die Klamotten in den Flitterwochen eigentlich nur noch dem Fetisch frönen sollten (dazu in Top 6 dieser Top 5 mehr3) gilt es, die Bekleidungsfrage für die Hochzeitsfeier zu klären. Ihr dürft auch im Fetisch-Outfit heiraten! Wer es klassisch mag, dem empfehlen die Kollegen echtmass in Frankfurt, The Bloke in Düsseldorf und Köln, und der Autor selber geht selbstverständlich zu Ladage & Oelke in der schönsten Stadt der Welt.

5. There is an app for that

Hochzeitsplanung sollte Spaß machen haben sie geschrieben. Einigen Leser*innen ist vielleicht schon nach diesem Artikel eigentlich alles zu viel. Wie gut, dass Jobs Gott erfunden hat. Wir meinen natürlich Steve und Apps. Und eine davon ist gerade richtig erfolgreich: BRIDEBOOK hat es sich zum Ziel gesetzt, den Aufwand für die Ehehschließungsarie so gering wie möglich zu halten. Durch die unmittelbare Synchronisation auf den mobilen Endgeräten sind Paare bei jedem Schritt der Hochzeitsplanung auf dem gleichen Stand und behalten über die App Inspirationen, Räumlichkeiten und Checklisten direkt im Blick.

Fußnoten

1Vorausgefüllter Servicelink, Jedenfalls dann, wenn die Trauung in Berlin stattfinden soll.

2Georg Kreisler war ein österreichischer Komponist und Kabarettist, der mit einem für damalige Verhältnisse unerhört schwarzen Humor begeisterte. Dem Autor dieser Zeilen kam sein Opernboogie (1956) in der Liveversion des Everblacks-Albums (1976) in frühen Kindesjahren in die Gehörgänge und verließ diese auch nie wieder. Und da Top-Listen– wie oben erwähnt Hochzeitsfeiern – auch in erster Linie Spaß machen sollen, hier noch mal das Video zum Link oben. Es wird auch geheiratet in „Kiss me, Kater“, der großen Oper in drei Akten!

3Es gibt keine Top 6 in Top 5. Bitte einschlägige Fanportale aufsuchen! Oder unseren Tag Fetisch.