Online chatten – eine geeignete Kontaktform zum Kennenlernen?

Die aktuelle Situation verunsichert viele Singles, die auf Partnersuche sind. In puncto Kennenlernen müssen jetzt Abstandsregeln beachtet werden, sodass gemeinsames Ausgehen kaum noch infrage kommt. Beim Dating werden deshalb noch mehr digitale Wege genutzt.

Worauf kommt es bei der Partnersuche im Netz an?

Das Kennenlernen trotz Corona-Pandemie birgt große Herausforderungen. Oft stellt sich die Frage, ob es sicher ist, eine neue Bekanntschaft zum persönlichen Treffen einzuladen und ob gemeinsame Aktivitäten trotz Abstandsregeln überhaupt möglich sind. Bereits eine einfache Unternehmung wie eine Fahrradtour, kann zu einer komplizierten Sache werden. Alternativen zum klassischen Kennenlernen findet man im Internet.

Während Heteros besonders Erotikchats mit Frauen nutzen als wenn es ihre Erfindung wäre, hat die Zielgruppe der Gay-Community diese Form schon aus dem Verfolgungszwang heraus als early Adaptor quasi miterfunden. Bei führenden Dienstleistern besteht oft die Möglichkeit, die Chatfunktion kostenlos zu nutzen und auf diese Weise Partner aus der näheren Umgebung für unkomplizierte Chats oder andere Aktivitäten zu finden. Häufig steht eine Erotikchat-App zur Verfügung, sodass auch von unterwegs gechattet werden kann. Für einen Erfolg im Chat gibt es allerdings kein Patentrezept. Bei dieser Kontaktform ist es wichtig, möglichst locker an die Sache heranzugehen. Es empfiehlt sich, beim Online-Chatten auf die Gefühle des Chatpartners Rücksicht zu nehmen. Wer den Gesprächspartner zum Lachen bringen kann, kommt besser an als jemand, der wenig Humor hat.

Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass die Kontaktchancen im Online-Bereich höher sind, wenn man sich an einem Chat beteiligt oder in einem Forum registriert ist. Grundsätzlich wird das Chatten als moderne Form der Kontaktaufnahme bezeichnet, die gleichzeitig eine unkomplizierte und spannende Möglichkeit ist, bestehende Beziehungen zu pflegen und neue Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen. Im Sex-Chat sind einige Regeln zu beachten. Beiträge im Sexforum bieten die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit positiv darzustellen. So sollte man sich beispielsweise sympathisch und witzig präsentieren, um wahrgenommen zu werden. Beleidigungen oder Belästigungen zählen hingegen zu den absoluten No-Gos beim Online-Chat. Auch auf unklare Inhalte sollte verzichtet werden, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Klare Aussagen, die einfach verständlich sind, kommen beim Gegenüber am besten an.

Wie hoch sind die Kontaktchancen im Online-Bereich?

In einem Videochat besteht zwar die Möglichkeit, sich dem Gesprächspartner optisch zu zeigen, allerdings finden Online-Sex-Chats meist ohne Videounterstützung statt. Um den gewünschten Emotionen Ausdruck zu verleihen, können beispielsweise Smileys verwendet werden. Wer erfolgreich im Netz flirten möchte, sollte darauf achten, ein attraktives Profil zu erstellen. Neben einem ansprechenden Profilbild zählt dazu auch ein Text, der möglichst individuell und aussagekräftig sein sollte. Oft hängt von der ersten Nachricht, die an den Chatpartner versendet wird, ab, ob Interesse an einer Beziehung besteht oder nicht. Eine langweilige Begrüßung ist eher kontraproduktiv und kann beim Zustandekommen eines Kontaktes hinderlich sein. Es ist deshalb sinnvoll, vorher zu überlegen, über welche Themen online geschrieben werden soll. Auf anzügliche oder billige Anmachsprüche sollte bewusst verzichtet werden. Beim Flirten im Chat kommt es vor allem auf die Persönlichkeit an. Spannende und tiefgründige Fragen zu stellen, kann das Interesse beim Gegenüber wecken und zu weiteren Kontakten führen. Um Gemeinsamkeiten herauszufinden, ist es wichtig, im Chat nicht nur clevere Fragen zu stellen, sondern auch interessante Details über die eigene Person preiszugeben.