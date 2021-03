Liebesmaschine für Männer - Die heißen Sextoys

Genug von monotoner „Handarbeit“ und Selbstbefriedigung, die zur langweiligen Routine geworden ist? Dann können Sexspielzeuge Abhilfe schaffen. Während Masturbatoren für den Mann eine große Beliebtheit genießen, kommen dabei noch viele weitere Sextoys infrage, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Dazu gehört auf jeden Fall die sogenannte Sexmaschine – ein Toy, das es in sich hat.

Die Liebesmaschine – Ein ganz besonderes Sexspielzeug

Liebesmaschine wird auch mit den Begriffen Wichsmaschine und Sexmaschine gleichgesetzt, wobei alle Bezeichnungen mehr oder weniger ein und dasselbe meinen. Es handelt sich um eine Dildomaschine, die sich vereinfacht gesagt aus einer Standfläche, dem Motorblock, einem Hubarm und einem Aufsatz für eben diesen Hubarm zusammensetzt. Wird das Toy aktiviert, setzt sich der Arm in Bewegung und vollführt gleichmäßige Stoßbewegungen, deren Geschwindigkeit und teils auch Tiefe individuell angepasst werden kann.

Die konkrete Stimulation, die durch den Kontakt mit dem Aufsatz entsteht, kann entsprechend heftig oder ganz sanft ausfallen. Je nach Aufsatz penetriert das sexy Gerät vaginal beziehungsweise anal oder stimuliert den Penis, sodass es sich für Männer und Frauen gleichermaßen eignet und sich extrem vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben.

Liebesmaschine vs. Penis Melkmaschine – Gibt es einen Unterschied?

Begibt du dich online auf die Suche nach einer Liebesmaschine, werden dir potenziell auch Geräte angezeigt, die als Penismelkmaschine bezeichnet werden. Da stellt sich natürlich die Frage: Gibt es einen Unterschied, und wenn ja, welchen? Die Sache ist eigentlich recht einfach: Penis Melkmaschinen sind zylinderförmige Saugköpfe, die den Penis umschließen und automatisch oder manuell massieren, wobei häufig ein Unterdruck für einen zusätzlichen Saugeffekt aufgebaut wird.

Ein Hubarm ist hier zumeist nicht integriert und anstelle von Aufsätzen kann normalerweise – wenn überhaupt – „nur“ das Inlay ausgetauscht werden. Im direkten Vergleich zeigt sich die Sexmaschine also deutlich vielseitiger, außerdem findet die Stimulation hier grundsätzlich nicht manuell, sondern immer automatisch statt. Man könnte sagen, dass die Melkmaschine eine Art Unterkategorie der Liebesmaschine ist, deren Funktionsweise und Anwendung sich jedoch fundamental unterscheidet.

Qual der Wahl: Die verschiedenen Aufsätze für die Liebesmaschine

Die meisten Männer, die dieses Gerät ihr Eigen nennen, legen sich früher oder später eine kleine bis umfangreiche Sammlung verschiedener Aufsätze zu. Die Voraussetzung dafür ist eine hohe Kompatibilität des Modells, die dafür sorgt, dass du aus einer möglichst großen Auswahl an passenden Aufsätzen wählen kannst. Ist dies gegeben, kennt die Abwechslung mit der Liebesmaschine fast keine Grenzen und du kannst immer wieder etwas Neues ausprobieren. Besonders gerne werden Aufsätze dieser beiden Kategorien verwendet:

Weiblicher Intimbereich aus Silikon

Die Klassiker unter den Aufsätzen für Sexmaschinen sind nach wie vor Nachbildungen einer Vagina aus Silikon. Der Penis wird durch formschön gestaltete Schamlippen eingeführt und gelangt so in einen strukturierten Lustkanal. Dabei ist Silikon Vagina nicht gleich Silikon Vagina: Während die äußeren optischen Unterschiede meist gering ausfallen, gibt es Modelle mit ganz verschiedenen Strukturen, die sich im Inneren verbergen und den Penis auf ihre jeweils eigene Weise massieren. Für Fans von Analsex gibt es diese Aufsätze natürlich auch in einem abweichenden Design, das nicht die Vagina, sondern den Anus einer Frau abbildet.

Blowjob Lippen

Möchtest du dich oral verwöhnen lassen, bieten sich Aufsätze in Lippen-Optik an. Auch diese sind mit aufregenden Strukturen ausgestattet, die jedes Erlebnis mit der Sexmaschine unvergesslich machen. Einige Modelle werden zudem von einer neckischen Zunge direkt hinter der Öffnung zum Lustkanal ergänzt, die das Blowjob Gefühl perfekt macht.

Aufsätze für die anale Stimulation

Selbstverständlich eignet sich eine Fickmaschine auch für Männer, die gerne in den Genuss einer analen Penetration kommen. Dann bieten sich diese Aufsätze an:

Dildos

Dildo Aufsätze gibt es in schier allen erdenklichen Farben, Designs und Größen. Vom zarten, schlicht-schwarzen Einsteiger-Modell über abstrakt geformte Dildos in knalligen Farben bis hin zu naturgetreuen Exemplaren im gigantischen XXL-Format ist alles erhältlich.

Vibratoren

Manche Fickmaschinen sind sogar kompatibel mit speziellen Vibrator Aufsätzen. Dann kommt zur Penetration mittels Hubarm das Vibrieren des Aufsatzes dazu, was die Stimulation im Gesamten nochmals verstärkt und intensiver gestaltet.

Analtoys

Das Angebot an Aufsätzen wird durch verschiedenste Analtoys, zum Beispiel Plugs und formstabile Analketten, abgerundet.

Geschwindigkeit: Wie viele Hübe schafft eine Sexmaschine pro Minute?

Ganz nach dem Motto „Go fast or go home“ legen viele Interessenten großen Wert auf eine hohe Leistungsfähigkeit ihrer künftigen Sexmaschine und setzen den Fokus dabei auf Geschwindigkeit. Wie viele Hübe eine Sexmaschine pro Minute schafft, hängt immer vom einzelnen Gerät und der Motorleistung ab.

Günstige Modelle liegen oft bei Höchstgeschwindigkeiten von 150 bis 180 Stößen, High-End Wichsmaschinen schaffen teilweise nahezu das Doppelte. Betrachtest du die Sache realistisch und rechnest die Angaben auf die Sekunde herunter, wird dir vermutlich schnell klar werden, dass vergleichsweise niedrige Höchstwerte in puncto Speed genügen: So liefert ein Gerät mit 150 Hüben pro Minute immerhin 2,5 Stöße pro Sekunde ab, während es bei minütlich 300 Hüben 5 Stöße pro Sekunde sind.

Es empfiehlt sich also, zu überlegen, welche Geschwindigkeiten du dir wünschst und ab wann mehr Speed im alltäglichen Gebrauch kaum noch abgefragt werden würde.

Preise: Was kostet eine Sexmaschine?

Die schlechte Nachricht zuerst: Eine Sexmaschine ist kein billiges Sextoy, das du für wenige Euros bekommst. Der Kauf ist mit nennenswerten Kosten verbunden und sollte somit nicht spontan getätigt, sondern gründlich überdacht werden. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Einmal angeschafft, leistet eine Sexmaschine bei angemessener Pflege für gewöhnlich viele, viele Jahre lang gute Dienste. Die genauen Preise schwanken und werden unter anderem vom Anbieter, der Qualität und der Leistungsfähigkeit beeinflusst. Im groben Durchschnitt sind mit mindestens 150€ und bis zu 400€ zu rechnen.

Was ist dabei zu beachten?

Foto: Amazon/ CC0

Hast du dich zum Kauf einer Liebesmaschine entschlossen, solltest du diese Aspekte im Hinterkopf behalten:

Kompatibilität: Mit welchen Aufsätzen ist die Sexmaschine kombinierbar? Es lohnt sich hierbei auf etablierte Hersteller zu setzen, die eine breite Vielfalt an Aufsätzen anbieten.

Verstellbarkeit: Wie weit lässt sich der Hubarm in seinem Winkel verstellen und wie sieht es mit der Verstellbarkeit der Stoßtiefe aus? Je nachdem welche Stellungen (Stehen/Sitzen/Liegen) du bevorzugst, kann das mit ein entscheidender Faktor bei der Wahl sein.

Leistung/Geschwindigkeit: Wie viele Stöße schafft die Maschine pro Minute und wie kraftvoll fallen die Stöße (vor allem im niedrigen Geschwindigkeitsbereich) aus? Eine stufenlose Geschwindigkeitssteigerung wirkt natürlicher und ist zu bevorzugen.

Hubtiefe: Wie sehr soll sich die künstliche Vagina bzw. der Analdildo vor und zurückbewegen? Manche Modelle nehmen dabei einen größeren Stoßweg als andere. Auch sind Sexmaschinen mit variablen Hubtiefen auf dem Markt vertreten.

Materialien und Verarbeitung: Wurden hochwertige Materialien sorgfältig verarbeitet? Hautfreundliches Material ist Voraussetzung. Sollte eine Silikon-Allergie vorliegen, so präferiere bei den künstlichen Vaginas alternative Materialien.

Lautstärke: Stehst du auf satte Maschinengeräusche oder ist dir eine diskrete Zimmerlautstärke doch lieber? Sexmaschinen mit Hubstange erreichen schnell 50dB oder mehr, wohingegen Penismelkmaschinen leise schnurren.

Design und Optik: Gefällt das Toy rein optisch gut? Die Geräte können einen rauen Maschinensex-Style mit harten Kanten oder soft und mit weichen rundlichen Formen konzipiert sein. Bei der Farbwahl findet sich zumeist das in der BDSM-Szene präferierte Schwarz, es finden sich aber auch bspw. pinkfarbene Modelle.

Steuerung: Verfügt das Gerät über eine App zur Ansteuerung? Auf diese Weise sind Partner-Sexspiele auch über eine größere Entfernung kein Problem.

Größe und Gewicht: Stimmen die Maße mit den individuellen Vorstellungen überein und passt das Gewicht (mehr Gewicht = mehr Halt auf dem Boden; weniger Gewicht = leichter zu transportieren)?