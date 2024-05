Tiere „am anderen Ufer“ im Münchner Tierpark Hellabrunn

Während sich die Community beim Christopher Street Day für den Respekt gegenüber menschlichen Lebensformen stark macht, möchte der Münchner Tierpark Hellabrunn genauso stark die tierischen Mitbewohner*innen unseres Planeten in den Fokus rücken und unermüdlich darauf hinweisen, dass Homosexualität im Tierreich keine Seltenheit ist.

Die Tierwelt in ihren unzähligen Facetten macht uns Menschen vor, wie natürlich und selbstverständlich gleichgeschlechtliche Sexualität bei zahlreichen Arten vorkommt. Keine moralischen, religiösen, kulturellen oder politischen Wertvorstellungen und Regeln, kein emotional belastendes Coming-Out stehen ihrem eigenen (An)Trieb im Weg.

Bei einigen Arten wird regelmäßig gleichgeschlechtliches Paarungs- und Sozialverhalten beobachtet, wobei man diesbezüglich nicht die menschlichen Identitätsbegriffe wie „lesbisch“ oder „schwul“ verwendet. So brüten sowohl männliche Flamingopaare als auch Pinguinpaare verwaiste Eier aus und kümmern sich dann auch nach dem Schlüpfen gemeinsam um den Nachwuchs. Die amerikanischen Bisons frönen durchaus mal in gegenseitigen gleichgeschlechtlichen „Aufsprüngen“ der tierischen Lust innerhalb der Herde, was dem Gruppenzusammenhalt und der Sicherung der Rangordnung dient. In Hellabrunn scheuen sich die beiden Löwenmänner Max und Benny nicht, miteinander zu kopulieren, was dem Abbau von Spannungen untereinander dient. Wichtig zu verstehen ist, dass homosexuelles Verhalten nicht ausschließlich bei Tieren in menschlicher Obhut, sondern eben auch im natürlichen Habitat regelmäßig vorkommt.

× Erweitern Foto: Münchner Tierpark Hellabrunn Flamingos

Der Münchner Tierpark Hellabrunn ist auch 2024 wieder offizieller Partner des CSD München und bietet Sonderführungen zum Themenkomplex „Homosexualität im Tierreich“ im Rahmen der Munich Pride an. Das Format erfreut sich wachsender Beliebtheit und ist seit Mitte Mai auf der Webseite des Tierparks buchbar – schnell sein lohnt sich.

In der Zwischenzeit könnt Ihr Euch gerne unsere „Mia San Tier“-Podcast-Spezialfolge zum Thema „Homosexualität im Tierreich“ mit Zooguide Dr. Ilse Tutter auf Spotify anhören.

Wir verlosen:

3 x Jahreskarten-Gutschein (kleine Familien) für den Münchner Zoo im Wert von je 59,00 €.

Frage: In welchem Jahr wurde der Münchner Tierpark Hellabrunn offiziell als erster Geozoo der Welt wiedereröffnet?

A.) 1911

B.) 1928

C.) 1922

Antwort A, B, oder C im dafür vorgesehen Feld eintragen, Teilnahme bis zum 30.06.2024 möglich.