250 Seiten! Neues von Ralf König

× Erweitern Foto: vvg-koeln Ralf König

Los ging es als „Daily-Strip-Format“ während der Corona-Pandemie

„Die gesammelten mooonatelangen KONRAD UND PAULs sind nun beim Buchhändler vorbestellbar“, postete der nach wie vor extrem beliebte und populäre Comic-Zeichner Ralf König vor Kurzem auf Social Media, auf Facebook.

Das Buch „Harter Psücharter“ erscheint zwar erst im Juni 2024, aber wer es sicher und schnell haben will, kann es jetzt vorbestellen. Und wer diesen neuen Comic in einer ganz besonderen Variante haben will, der sollte das unbedingt tun, denn: „Es gibt zwei Versionen, eine limitierte Comicliebhaber-Sonderausgabe DELUXE mit noch Geschichten mehr drin, auch'n fetten Penis und so! Also macht's mir, bestellt vor. Ich danke Euch.“

Im Mittelpunkt stehen einmal mehr Klassik-Fan Konrad und der umtriebige Paul, inzwischen Best Ager – und weiterhin zusammen. Die viel geliebte und lustige, treffend beobachtete und der Community den Spiegel vorhaltende Comic-Soap-Opera geht also weiter! Hintergrundwissen über Ralf König: Los ging alles in den 1980ern, wie der ehemalige Student der Kunstakademie Düsseldorf einmal verraten hat „Das dünne Heftchen SCHWULCOMIX 1 erschien 1980 im Verlag Rosa Winkel, etwa ein Jahr, nachdem ich beim legendären Frankfurter Homosexuellentreffen ‚Homolulu‘ 1979 meinen schwulen Urknall erlebte. Ich erledigte im westfälischen Werl mein Coming-out gegenüber Eltern, Freunden und Arbeitskollegen, kündigte schließlich meinen Job als Möbeltischler und zog in die Großstadtmetropole Dortmund. (...) Und dann, 1987, muss ich mich in Dortmund sehr gelangweilt haben, denn in einem Jahr haute ich ‚Der bewegte Mann‘, ‚Kondom des Grauens‘ und ‚Lysistrata‘ raus, inzwischen war ich beim renommierten Rowohlt Verlag in der Taschenbuchreihe 'rororo mann‘ gelandet.“ Der Wahl-Kölner Buchautor, Comiczeichner und Knollennasenliebhaber Ralf König (geboren am 8.8.1960 in Soest) ist seit den 1990ern dank Comics wie „Konrad und Paul“, „ABBA Hallo!“, „Vervirte Zeiten“ und „Dschinn Dschinn“ einer der bedeutendsten schwulen Sympathieträger und der wohl wichtigste Chronist der deutschen Schwulenbewegung. www.ralf-koenig.de