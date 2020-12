Freude trotz Lockdown, Sorgen und Homeoffice

Die queeren Safe Spaces, die Klubs, die Bars, die Fitnessstudios sind geschlossen, das Community-Leben ist runtergefahren, jetzt zählen private Kontakte, Freundschaften und auch die Familie, um nicht den Lebensmut zu verlieren.

Auch die Arbeitswelt hat sich verändert, statt früherer relativer Sicherheit geht nun die Angst um, den Job zu verlieren. Und auch wer eine sichere Arbeit hat, muss im Homeoffice oder in der Quarantäne auf lieb gewonnene Bekannt- und Freundschaften im Büroalltag verzichten. Man tippt und telefoniert zu Hause vor sich hin, statt zwischendurch mal einen kleinen Schwatz mit dem Kollegen als Hirnentspannung genießen zu können. Zumindest kann man dann aber hoffen, dass es bald wieder ein „neues Normal“ geben wird, dass man wieder zusammen arbeiten und auch Spaß und Austausch haben kann. Live, nicht nur digital oder mit Abstand.

Was aber, wenn der Vorruhestand in greifbare Nähe gerückt ist? Oder wenn man das Arbeitsleben beendet hat? Wer keine Haustiere hat, die neben all den kommenden Arztbesuchen für einen geregelten Tagesablauf sorgen, der hat vor allem eins: Zeit. Viel Zeit. Keine Verpflichtungen, aber auch weniger bis keine Kontakte. Und immer ausschlafen ist auch keine Lösung! Genau dieser Thematik nahm sich Prof. Axel Beyer **, Jahrgang 1950, in seinem neuen Buch „Immer ausschlafen ist auch keine Lösung“ an.