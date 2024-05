Ellen von Unwerth: Berge, Bayern, Burschen?

× Erweitern Foto: Ellen von Unwerth – „Woodcutting Drama, 2015“ Die Frau, die schon Superstars wie David Guetta, Beyoncé, Claudia Schiffer und Britney Spears ikonisch inszenierte, widmete dem Freistaat Bayern ein ganzes Buch

„Ellen von Unwerth. Heimat" erschien erstmals 2017, jetzt erneut und in neuer Größe: Hardcover, 25 x 33.3 cm, 3.23 kg, 452 Seiten

Stimmungsvolle Bilder mit Enzian und Edelweiß? Nein. Oder: nicht nur. Denn die international bekannte Fotografin und Künstlerin, 1954 in Frankfurt am Main geborenen, inszeniert in „Ellen von Unwerth. Heimat“ ihre spätere Heimat ** ganz wunderbar. Alpenpracht statt wie sonst Madonna, Heidi Klum, Christina Aguilera und Rihanna.

Im Mittelpunkt der hier versammelten Bilder von Ellen von Unwerth stehen in dem prächtigen Bildband nicht allein die Berge, sondern meist schöne junge Frauen, die in glamouröser Heimatfilmkulisse (vor Ort!) abgelichtet wurden. Oder auch im Stall. Der herausgebende Kölner TASCHEN Verlag selbst bezeichnet das Buch-Kunstprojekt als „nostalgisch-frivole Fotopirsch“. Mit all' den Klischees wird hier gespielt und auch ein paar Burschen wurden mit der Kamera gekonnt eingefangen. www.taschen.com

** mit 16 ging es einst in ein Waisenhaus im Allgäu, mit 16 dann nach München

Ellen von Unwerth

