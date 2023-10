Hockney Cover GN.indd

Die italienische Schriftstellerin, Professorin und Moderatorin Monica Foggia vereinte ihr Können mit ihrem Landsmann Giovanni Gastaldi, einem italienischen Illustrator, um ein Buch über einen der bekanntesten lebenden schwulen Maler zu gestalten: den 1937 geborene David Hockney.

Das 144 Seiten starke Buch „David Hockney - Der letzte Maler“ (ISBN 978-3-03876-278-2) erscheint bei der Midas Verlag AG und lässt uns Hockneys Leben als Graphic Novel erleben.

Schriftlich wird über das ungewöhnliche Buch über den unangepassten Queer verraten: „David Hockneys Arbeit ist stark von seinem persönlichen Leben beeinflusst. Von diesem reichen und spannenden Leben wollte der Künstler aus seiner eigenen Perspektive mit seinen eigenen Emotionen und mit seinen Bildern erzählen. David Hockneys Leben und Werk werden in dieser Graphic Novel anlässlich seiner großen Retrospektive in der Tate Britain in London erzählt. Dabei werden die Lebensstationen des Malers narrativ geschickt mit der Geschichte eines Museumswärters verbunden.“ Ein wunderbares und unterhaltsames Buch über einen wichtigen Queer (nicht nur in der Kunstwelt).