David Vance: „BEAUTIES“ & „XPOSED“

Foto: davidvance.com David Vance

Die Karriere des Kunst-, Mode- und Männerfotografen David Vance beginnt 1970 mit der Eröffnung seines ersten Studios in Miami. Sein erster Bildband erschien 1973, nun sollen gleich zwei weitere folgen. Und du kannst mithelfen.

Auf kickstarter kannst du schnell und unkompliziert zum/zur Unterstützer*in werden und dem Künstler Geld geben, sodass seine beiden neuen Bücher „XPOSED“ und „BEAUTIES“ erscheinen können.

Über seine Kunst in dem Buch „Beauties“ verrät der Fotograf schriftlich: „Allerdings ist nicht jede in dem Buch abgebildete Person das, was als klassische Schönheit bezeichnet werden könnte. Mein Schönheitsempfinden ist breit gefächert. Es kann nur ein Merkmal, ein Körperteil oder sogar eine Einstellung sein, die mich dazu drängt, ein Foto zu machen. Vielleicht ist es einfach die Komposition oder das Licht, das schön ist. Es kann eine Geste oder eine anmutige Bewegung sein. Manchmal ist es ein Blick, der tief aus meinem Inneren kommt und mit dem ich mich identifizieren kann oder der mich emotional bewegt.“ Was dich erwartet, verrät dir das Video unter diesem Feature. davidvance.com