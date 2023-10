Die Kalender der Australian Firefighters

× Erweitern Foto: www.australianfirefighterscalendar.com Australian Firefighters Calendar

Alles Gute zu 30 Jahren (!) Erotik für die gute Sache. Denn die 1993 an den Start gegangenen Kalender der Australian Firefighters unterstützen diverse Tierhilfeprojekte und auch eine Organisation für Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Für 2024 gibt es jede eine ganz Reihe an Kalendern, einige Bilder aus denen mit Tieren haben wir hier für dich versammelt.

× Erweitern Foto: www.australianfirefighterscalendar.com Australian Firefighters Calendar Die besten Freunde des Menschen sind natürlich dabei! Ja, es gibt eine Hundeausgabe des Kalenders.

× Erweitern Foto: www.australianfirefighterscalendar.com Australian Firefighters Calendar Zwei Muskelpakete aus dem „Australian Firefighters Horse Calendar 2024“.

× Erweitern Foto: www.australianfirefighterscalendar.com Australian Firefighters Calendar Es gibt auch einen Katzenkalender ...