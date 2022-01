BILDBAND: Die Stadt des Heiligen Franziskus

Die legendäre Golden Gate Bridge, Hippies, sichtbar schwules Leben schon ab den späten 1960ern, pittoreske viktorianische Häuser und eine malerische Lage am Pazifik, San Francisco verzaubert schon seit Generationen. Und wurde (deswegen) auch schon in vielen Liedern besungen.

„San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)“ von Scott McKenzie ist so eine Hymne. Oder auch „Fake Tales of San Francisco“ der Arctic Monkeys , „San Francisco (You've Got Me)“ der Village People und auch „I Left My Heart in San Francisco“ von Tony Bennett. Auch in der Kunstwelt wurde die Stadt, die Franz von Assisi (um 1180 – 1226) gewidmet ist, unzählige Male inszeniert – und ist jetzt gern genutzter Hintergrund bei schnöden Selfies.