Eric Lanuit: „MEN MEN MEN“

× Erweitern Fotos/Collage: Eric Lanuit

Körperhaare, Muskeln, Bärte, Glatzen, ein großer Penis ... Jede*r hat andere Dinge, die am Mann als besonders erotisch empfunden werden. Der Franzose Eric Lanuit zeigt uns seine Gedanken zum Thema Mann, umgesetzt in Kunst, verarbeitet in einem prall-prächtigen Bildband.

„MEN MEN MEN“ fokussiert sich dabei nicht nur auf eine Typart Mann, dem Künstler war es wichtig zu zeigen, wie divers Männlichkeiten leben und aussehen können.

Auf über 160 Seiten und 21 x 21 cm groß, erfüllt dieser Bildband (der vollständige Name des Buches ist übrigens „MEN MEN MEN AND MORE“) des 1965 in Paris geborenen Fotografen fast alle Erwartungen. Schwule Kunst für 140 Euro – das kann man sich gönnen.

Ein Bildband, den man ohne falsche Scham auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen kann. Hier bekommt man Kunst, keine Pornografie.

Schwule Kunst, die durchaus Referenzen an Größen wie Tom of Finland, Mario Testino oder auch David LaChapelle aufweist.

